Met het nieuwe front in Syrië dreigt ook een nieuwe humanitaire crisis

Met de Turkse inval in Noord-Syrië dreigt een nieuwe humanitaire crisis. “We hadden het net een beetje onder controle.”

Met de opening van een nieuw front in de oorlog in Syrië, dreigt zich ook een nieuwe humanitaire crisis te ontvouwen. Van Kobane in het westen tot aan Ain Diwar vlakbij de Iraakse grens, werd afgelopen dagen gevochten tussen Turkse troepen en het door Koerden gedomineerde SDF. Onder de honderden dodelijke slachtoffers zijn volgens beide partijen ook burgers. Volgens Ankara kwamen aan de Turkse kant van de grens negen burgers om, en volgens de SDF aan de Syrische kant van de grens ook minstens negen.

Bovendien zijn uit de verschillende grensplaatsen al tienduizenden mensen het geweld ontvlucht. Onder meer uit de plaats Tal Abyad, waaruit gisterochtend nog zwarte rookpluimen opstegen. Inwoners gingen in auto’s of liftend op zoek naar een veiliger plek. Het ziekenhuis, dat gesteund wordt door Artsen zonder Grenzen en meer dan 200.000 inwoners bediende, heeft inmiddels zijn deuren gesloten, vertelt noodhulpcoördinator Karline Kleijer.

“Bijna alle inwoners zijn vertrokken. Ook het medisch personeel moest voor het geweld vluchten. Ik moet veel denken aan de directeur van het ziekenhuis. Hij heeft de afgelopen acht oorlogsjaren al zo veel verschillende strijdkrachten zien komen en gaan, van het Vrije Syrische Leger tot aan Koerdische strijders en Islamitische Staat. Nu is het ziekenhuis leeg en moet hij afwachten wie dit keer het gebied gaat controleren.”

Ook de overige inwoners leven in onzekerheid. Veel van hen zijn al verschillende keren gevlucht, hebben eerder bombardementen meegemaakt en zijn vrienden en familie kwijtgeraakt. “Met pijn en moeite is een stad als Kobane – die volledig in puin lag toen Islamitische Staat daar in 2015 vertrok – net weer een beetje opgekrabbeld. Nu vallen daar weer bommen.”

Syrische vluchtelingen na een begrafenis van slachtoffers van Turkse bombardementen nabij Ackakale. Beeld AFP

Mensen zoeken hun toevlucht tot plekken die, in elk geval nu nog, veilig lijken. In Tal Tamer zijn bijvoorbeeld ongeveer 3000 mensen opgevangen bij vrienden, familie, in scholen en moskeeën. Ook probeert een groep van zo’n 30.000 mensen in de stad Al Hassaka bescherming te vinden.

Ook de 7000 bewoners van het kamp Mabrouka, dat dicht tegen de Turkse grens aan ligt, zullen worden geëvacueerd, kondigden de Koerdische autoriteiten gisteren aan. In de hele Noord-Syrische regio worden in totaal zo’n 100.000 ontheemden in kampen opgevangen.

Kleijer, die recent nog enkele kampen bezocht, maakt zich zorgen over de situatie die volgens haar al heel precair was voordat de Turkse aanval begon. “Samen met de autoriteiten en andere hulporganisaties hadden we veel moeite om deze mensen te ondersteunen. In april en maart gingen hier nog veel kinderen door de slechte omstandigheden dood. We hadden het net een beetje onder controle. Nu zijn de autoriteiten een oorlog aan het uitvechten en trekken hulporganisaties weg vanwege het geweld. Als er niet meer genoeg eten, water en gezondheidszorg geleverd kan worden, zullen de omstandigheden snel verslechteren.”

In het kamp Al-Hol dat door SDF wordt bewaakt omdat er onder anderen duizenden vrouwen en kinderen van IS-strijders verblijven, brak gisteren een opstootje uit. Tientallen bewoners probeerden te ontsnappen. Volgens een woordvoerder van de SDF is de situatie weer onder controle gebracht maar nog altijd kritiek.

