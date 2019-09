Met het Churchilliaanse overlopen van parlementslid Lee verliest Johnson zijn meerderheid

Het kan Boris Johnson, schrijver van een biografie over Churchill, niet zijn ontgaan: het Conservatieve parlementslid Philip Lee stak dinsdagmiddag op precies dezelfde manier van de Conservative kant van het Lagerhuis over naar de liberalen als Winston Churchill dat 115 jaar geleden ook deed. Johnson schreef ooit een biografie over Churchill en beschouwt hem als zijn grote voorbeeld.

Zoals Churchill overstak uit onvrede over het gevoerde beleid, zo deed Lee dat ook. Hij is boos over de aangekondigde schorsing van het parlement in juist die maanden die van het grootste belang zijn voor de toekomst van het Verenigd Koninkrijk. Johnson wil per volgende week het parlement voor vijf weken naar huis sturen, om het pas te laten terugkeren in oktober, twee weken voor 31 oktober. Dat is op dit moment de datum waarop het Verenigd Koninkrijk de EU moet verlaten.

De oversteek betekent voor de regering-Johnson het verlies van zijn meerderheid. Die was al fragiel, want de Conservatieven regeren met de gedoogsteun van de Noord-Ierse DUP met een meerderheid van precies één zetel. Dat verlies was vooral symbolisch van belang, want Johnson had eerder op de dag al begrepen dat hij voor zijn eigen brexit-plan zijn meerderheid kwijt was.

Johnson hoopt namelijk dat de EU het bestaande akkoord van de EU met de Britten zal veranderen als het erop uit lijkt te draaien dat de Britten net zo lief zonder akkoord vertrekken. Een meerderheid van de parlementsleden, waaronder ook een aantal Consevatieven, vindt die strategie echter te riskant. De gevolgen van zo’n no-deal exit zullen immers vooral voor het Verenigd Koninkrijk dramatisch zijn: de verwachting is dat er in ieder geval tekorten volgen aan medicijnen en vers voedsel, plus dat prijzen stijgen en de pond in waarde daalt.

Johnson had ’s ochtends nog de dissidente Conservatieve parlementsleden naar zijn kamer laten komen, om ze te vragen om af te zien van hun plan de oppositie te steunen. Die wil in een wetsvoorstel indienen waarmee het vooruitzicht van een brexit zonder deal wordt afgewend. Dat voorstel, waarover later vanavond wordt gestemd, lijkt inmiddels zo goed als zeker een meerderheid te gaan halen.

Als die wet inderdaad wordt aangenomen, is het voor het eerst in de inmiddels al drie jaar durende brexit-saga dat er in het Britse parlement een meerderheid is voor een richting die een Brits uittreden uit de EU moet inslaan: in ieder geval niet zonder een akkoord met de Europese Unie.

