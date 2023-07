Met Finland en Zweden erbij staat de Navo een stuk sterker rond de Oostzee

Zonder de Oekraïne-oorlog, en zonder Ruslands irreële eisen over Navo-terugtrekking uit Oost-Europa, zouden Zweden en Finland nu hoogstwaarschijnlijk nog neutraal zijn. Maar de Russische president Vladimir Poetin heeft met zijn oorlog en nucleaire dreigementen de Scandinaviërs al bijna net zo zenuwachtig gemaakt als de Baltische landen.

De Balten zijn voor hun veiligheid zwaar afhankelijk van de Navo. Als de Scandinavische overburen aan de Oostzee tot de Navo-club behoren, is hun veiligheid iets meer verzekerd. Met hun moderne zee- en luchtvloot vormen Finland en Zweden een belangrijke aanvulling op de Navo-troepen die in de Baltische staten zijn gestationeerd.

Sterkere band met VS

Maar de Zweden en Finnen hebben hun decennialange neutraliteit niet opgegeven om de Balten te dienen. Ook zij zoeken bescherming door de Navo; in het bijzonder die van veruit de grootste lidstaat, de Verenigde Staten. Met hen heeft de Navo er twee lidstaten bij die sterk hechten aan het trans-Atlantische karakter van het bondgenootschap, en die weinig op hebben met Franse ideeën over ‘Europese autonomie’.

Beide landen hadden al dertig jaar sterke banden met de Navo en hebben deelgenomen aan diverse Navo-missies, onder meer op de Balkan. Finland is de sterkste van de twee, met een troepenmacht van ruim 20.000 personen, aan te vullen tot 280.000 dankzij een grote reserve gevechtsklare dienstplichtigen.

Het Zweedse leger telt 57.000 militairen, en was lang sterk gericht op internationale vredeshandhaving. Maar na 2014 gooide het land het roer om, opgeschrikt door de Russische inname van de Krim en het gestook in de Donbas. Overigens moet Zweden nog zeker tot oktober wachten voor het allemaal officieel is: woensdag gaf Turkse president Recep Tayyip Erdogan aan dat zijn land de toetreding pas kan ratificeren als het parlement terug is van reces in de herfst.

Afsluiting van het Kattegat

De toetreding van beide landen voltooit een aaneengesloten noordelijk Navo-blok, met samenwerkende regeringen en legers, en een geïntegreerd netwerk van wegen en spoorlijnen voor verplaatsingen van troepen en materieel.

De Oostzee wordt praktisch een ‘binnenzee’ van de Navo, al leert een blik op de kaart dat dat al grotendeels zo was. Door het Kattegat, tussen Denemarken en Zweden, persen zich dagelijks 1500 vrachtschepen. Finland is voor 95 procent van zijn buitenlandse handel afhankelijk van transport door het Kattegat, maar ook voor Sint-Petersburg is de doorgang van vitaal belang. Afsluiting door een van beide partijen betekent onmiddellijk: escalatie.

Rusland heeft nabij Kaliningrad en Sint-Petersburg zijn Baltische vloot gestationeerd om de Russische belangen in de Oostzee veilig te stellen. Ook staan daar kernwapens en troepen, die wel fors zijn uitgedund door verliezen in Oekraïne. Rusland zal naar verwachting op de Navo-uitbreiding reageren door zijn Baltische vloot te versterken. Die telt één onderzeeboot. Dat zouden er vier moeten worden.

De Navo hoopt binnen vijf jaar twaalf onderzeeboten in de Oostzee te hebben. Zweden (en ook Noorwegen) heeft gloednieuwe besteld, niet alleen om het Kattegat te kunnen afsluiten, maar ook om de onderzeese pijpleidingen en kabelnetwerken tegen Russische aanvallen te beschermen.

Blik noordwaarts

Zweden en Finland zullen de Navo-blik meer laten richten op het noordpoolgebied, waar Rusland al langer zwaar op inzet. Met hun toetreding kan de Navo meer tegenwicht bieden aan de Russische Noordelijke Vloot, die nabij Moermansk zijn basis heeft. Er zijn onder meer 27 Russische onderzeeboten en veertig oorlogsschepen gestationeerd. Ook kernwapens en zo’n tachtig gevechtsvliegtuigen en strategische bommenwerpers staan daar klaar.

Bij oorlog zal Rusland vanaf die basis de wateren tussen Groenland, IJsland en Groot-Brittannië proberen te versperren voor Amerikaanse versterkingen naar Europa. Het Finse lidmaatschap kan de Navo helpen dat scenario tegen te gaan. Een basis bij het stadje Rovaniemi, op de poolcirkel, moet plaats bieden aan tientallen F-35’s.

Het Kremlin waarschuwde dinsdag dat de jongste Navo-uitbreiding ‘negatieve gevolgen’ zal hebben. Al eerder meldde Moskou dat het meer troepen naar de 1300 kilometer lange grens met Finland zal sturen, maar de spoeling is dun zolang de Oekraïne-oorlog voortduurt. De plaatsing van Russische kernraketten in Belarus, die ook Zweden en Finland kunnen bereiken, kan ook gezien worden als reactie op de Navo-uitbreiding.

