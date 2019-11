Met één worp gaat de koers van het miljardenbedrijf van Elon Musk onderuit

Het moet het ‘officiële voertuig van Mars’ worden, zei Tesla-topman Elon Musk voordat hij deze week zijn eerste elektrische pick-uptruck presenteerde. Dat lijkt een verstandig streven, want op Aarde zal het voertuig waarschijnlijk voorlopig geen potten breken.

De presentatie van de futuristisch ogende auto, ‘Cybertruck’ gedoopt, liep donderdag volledig in de soep toen Musk wilde laten zien hoe stevig zijn nieuwste uitvinding is. Daartoe nam hoofd design Franz von Holzhausen eerst met een sloophamer de carrosserie onder handen – gemaakt van hetzelfde metaal waarmee de raketten van Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX worden gebouwd. Dat ging goed: de hamer stuitte van de truck zonder een krasje achter te laten. Maar toen Von Holzhausen daarna een metalen bal naar een zijraampje gooide, ging het glas eraan. “Oh my fucking God”, reageerde Musk, live op het podium. “Dat was misschien wat te hard.” Maar ook met de tweede, nog zachtere worp van Von Holzhausen bleven de ruiten niet heel.

Dat was een tegenslag voor Musk, die met de truck de lucratieve Amerikaanse markt voor pick-uptrucks wil bestormen. Voordat de ramen eraan gingen, gaf Musk hoog op van zijn Cybertruck, die hij superieur acht aan het bekendste model van concurrent Ford. Na het ballenfiasco ging de aandelenkoers van Tesla met 6,5 procent omlaag, en die van Ford met 1 procent omhoog.

