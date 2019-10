Met een vredesakkoord zet Soedan een belangrijke stap op weg naar vrede

Vrede stichten maakte deel uit van het akkoord tussen de voormalige militaire raad en de burgerlijke oppositie die afgelopen zomer leidde tot de samenstelling van een overgangsregering met als doel een democratisch Soedan te creëren.

Belangrijk in de overeenkomst, bereikt in de hoofdstad Juba van buurland Zuid-Soedan waar de besprekingen plaatsvinden, is de verlenging van een al bestaand staakt-het-vuren met drie maanden, en de toestemming aan hulporganisaties om in door geweld getroffen gebieden te werken. In die gebieden (het westelijke Darfur, de zuidelijke Nuba-bergen en de blauwe Nijl-regio’s) is de humanitaire situatie slecht. De in april door het leger afgezette president Omar al-Bashir had internationale hulporganisaties uit de gebieden verbannen.

De nieuwe premier Abdalla Hamdok is verheugd over het akkoord. “Deze gebieden zijn rijk aan grondstoffen die we niet konden gebruiken vanwege de conflicten. Het beëindigen van de oorlogen brengt ons vrede die belangrijk is voor onze democratie, en zal ons helpen uit de economische crisis te komen.”

‘Een alomvattende en definitieve vrede’

Generaal Mohamed Hamdan Dagalo, lid van de Soevereine Raad, de opperste macht in Soedan, onderhandelt namens de regering. Hij noemt de deal ‘Een stap in de richting van een alomvattende en definitieve vrede’. De generaal is beter bekend als Hemedti, leider van de Rapid Support Forces (RSF), een machtige militie verbonden aan het leger. De RSF ontstond uit de toenmalige Janjaweed-militie die in opdracht van ex-president Al-Bashir de opstand in Darfur in 2003 de kop in moest drukken. Het gewelddadige optreden van de militie leidde ertoe dat het internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) Al-Bashir beschuldigt van verantwoordelijkheid voor onder meer oorlogsmisdaden.

Onder de rebellenbewegingen heerst wantrouwen jegens Hemedti, vanwege diens verleden. Toch zijn ze optimistisch over de overeenkomst; ze geloven dat vrede sowieso een kwestie van de lange adem is. “Vrede is een strategisch doel voor ons. De transformatie van Soedan is verankerd in vrede”, reageerde Hedi Idriss Yahia, vertegenwoordiger van het Soedanese revolutionaire front (SRF), een alliantie van de meeste rebellenbewegingen. Eén rebellengroep, de Soedanese volksbevrijdingsbeweging-noord (SPLM-N) van Abdelaziz el Hilu, voert afzonderlijke gesprekken met de regering over vrede.

