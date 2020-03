Met een patrijs of in een dinosauruspak de lockdown omzeilen, het is allemaal geprobeerd

Het blokje om met de hond is volgens de nieuwe maatregelen een legitieme uitzondering om toch de straat op te gaan. Maar omdat Spanje maar een kwart hond per inwoner telt, zochten sommige Spanjaarden naar een vervangend dier om even buiten naar frisse adem te kunnen happen.

Zelfs patrijzen werden ingezet. In Palencia ging een inwoner met een speelgoedhondje de straat op. In Murcia bedacht iemand dat hij zichzelf als dier kon verkleden. In een pak van de toch al enige tijd uitgestorven tyrannosaurus rex dwaalde hij door verlaten straten. Het duurde niet lang voordat hij naar huis werd gestuurd door de politie die genoeg heeft van deze inventieve lockdown-doorbrekers.

Een plotseling streng bevelende overheid die vanzelfsprekende burgervrijheden inperkt is voor veel Spanjaarden duidelijk even wennen. Toen de eerste crisis-signalen zichtbaar werden probeerden duizenden nog snel hun vakantiehuis te bereiken. Na een week lockdown moest vlak voor het weekend een ware uittocht van auto’s uit Valencia door de politie worden voorkomen. In Andalusië werden evangelische gelovigen eraan herinnerd dat gezamenlijk bidden met honderd man nu niet zo’n goed idee is.

Het zijn overigens niet alleen Spanjaarden die het niet altijd even nauw nemen met de quarantaineregels. Op Tenerife moest een politieagent een Britse toerist uit het hotelzwembad sleuren omdat zij weigerde haar vakantie te onderbreken. Op de met pubs volgebouwde boulevard van Benidorm feestten hordes Britten nog vrolijk proostend hutjemutje verder, terwijl Spanje langzaam op slot ging.

Nu de noodzaak van de quarantaine bij de meeste Spanjaarden is doorgedrongen en de politie forse boetes uitschrijft, is het land piepend en krakend tot stilstand gekomen.

Sommige dieren lijken van deze uitzonderingstoestand gebruik te maken om aan de mens verloren terrein op te eisen. In post-apocalyptische beelden, waar de mens nagenoeg uit het straatbeeld is verdwenen, nemen schapen bezit van een dorp en snuffelt een everzwijn rond op de normaal gesproken zo drukke verkeersader de Avenida Diagonal in ­Barcelona. In Benidorm zet een enorme zwerm duiven, gewend aan de ­overdaad aan voedselresten van ­drommen toeristen, de achtervolging in op een eenzame dame met een winkelwagentje.

