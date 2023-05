Met één lente-offensief zal Oekraïne zich niet bevrijden

Als het losbarst, dan weten Russische media al wat ze over het Oekraïense lente-offensief moeten melden – of vooral wat niet. Volgens instructies uit het Kremlin, waar de Russische nieuwssite Meduza de hand op wist te leggen, moeten media vooral niet zeggen dat Kiev slecht voorbereid is.

Logisch, want als het Russische leger straks terrein verliest heb je wat uit te leggen. Bovendien: media moeten vooral uitventen dat de Navo het Oekraïense leger tot de tanden bewapend heeft voor een ‘proxy-oorlog tegen Rusland’.

Dat Moskou groot belang hecht aan deze propagandastroom kan ook verklaren waarom Moskou woensdag een uitgebreide verklaring uitbracht over de drone-aanval op het Kremlin, in plaats van die te verzwijgen. Ruchtbaarheid over deze vernederende klap in het gezicht woog kennelijk op tegen het publicitaire voordeel: de burgers doordringen van de ‘agressie tegen Rusland’.

Moskou nerveus

De Russische zenuwen zijn begrijpelijk. Dat wil zeggen: Oekraïne maakt er geen geheim van dat het zich opmaakt voor een groot lente-offensief, niet om Rusland te veroveren, maar om het bezette grondgebied te bevrijden. En de Amerikaanse opperbevelhebber Mark Milley bevestigde deze week dat Oekraïne daarvoor, mede dankzij westerse steun, ook de middelen heeft.

De Navo-lidstaten hebben, zei Milley, geholpen met trainen en uitrusten van ongeveer negen Oekraïense brigades. Oekraïne heeft zelf ook nog enkele brigades – eenheden van elk enige duizenden militairen – opgeleid voor het offensief. Exacte gegevens zijn schaars, maar in totaal zouden 50.000 man ‘verse’ troepen klaar staan, deels voorzien van moderne westerse tanks, pantservoertuigen en artilleriegeschut.

Geen luchtoverwicht

Het vertrouwen dat Milley uitstraalt over Oekraïnes militaire capaciteit staat op gespannen voet met de zorgen in de vorige maand gelekte geheime Amerikaanse documenten. In februari spraken die van gebrek aan munitie en luchtafweer.

Onbekend is hoeveel beter de toestand nu is. Wat Oekraïne in ieder geval nog steeds niet kan, is zijn troepen luchtdekking geven – reden waarom Kiev blijft smeken om westerse gevechtsvliegtuigen.

Hoop kan Oekraïne putten uit de wetenschap dat ook het Russische leger allerminst topfit is. Het haalt zelfs Sovjettanks uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw uit de mottenballen om de geleden verliezen aan te vullen. Niet alleen Oekraïne, ook de Russen missen luchtoverwicht. De Oekraïners moeten het doen met veel minder, maar wel kwalitatief betere artillerie. Oekraïne’s militaire coördinatie is ook veel sterker. Een permanent komen en gaan van Russische generaals bracht daarin geen verbetering.

Beeld Bart Friso

Rusland in de verdediging

Van Russische offensieven is allang geen sprake meer, maar verdedigen lijkt ze beter af te gaan. Het Russische leger heeft zich zwaar ingegraven, tot over de grens aan toe (zie kaart). Een doorbraak forceren is voor Oekraïne al moeilijk, herwonnen territorium vasthouden is minstens zo lastig.

De druk is hoog: niet alleen Oekraïne, ook westerse bondgenoten zitten te wachten op een succes, of liefst: een ommekeer. Maar niemand verwacht dat Oekraïne met één offensief al zijn grondgebied kan heroveren.

Terrein heroveren is wel het streven, maar andere maatstaven voor succes zijn er ook: een betere uitgangspositie voor het uitdelen van toekomstige klappen bijvoorbeeld, of hoge verliezen toebrengen aan Russisch materieel en manschappen – reden waarom Oekraïne al maandenlang vasthoudt aan de ‘vleesmolen’ van Bachmoet.

Blubber

Het lente-offensief kan ook best nog even wachten, menen sommige analisten. Oekraïne krijgt immers nog steeds vers getrainde manschappen en materieel aangeleverd. Ook is in de regio ongebruikelijk veel regen gevallen. De komende tien dagen wordt droog weer voorspeld, maar de blubber blijft voorlopig een handicap, bijvoorbeeld voor de – mede door Nederland geleverde – pantserhouwitsers.

Hamvraag voor Moskou is: waar gaan de Oekraïners aanvallen? Eind vorig jaar zette Oekraïne Rusland op het verkeerde been, met de aankondiging dat Cherson het mikpunt was. Toen Rusland versterkingen haalde uit de Charkiv-regio, sloeg Oekraïne juist daar toe. Na het eclatante succes daar, was Cherson aan de beurt.

Schijnoperaties of echte

Nu zegt Oekraïne dat het een knip wil zetten in de landverbinding tussen de Krim en de Donbas. Aanvallen vanuit Zaporizja richting Melitopol liggen voor de hand. Daarmee bespaart het leger zich een – riskante, trage – verplaatsing over de Dnjepr. Of zou Oekraïne dat toch wagen? Stonden er daarom vorige week al Oekraïense militairen aan de overkant? En hebben de autoriteiten daarom een uitgaansverbod uitgevaardigd in Cherson, vanaf zaterdag? Andere (schijn-)operaties in de Donbas, bij Bachmoet, Voehledar of Kreminna, zijn ook opties.

Volgens sommige analisten is het offensief al begonnen: het toenemende aantal aanvallen op Russische spoorverbindingen en munitie- en oliedepots in de afgelopen dagen kun je zien als inleidende beschietingen.

Lees ook:

Boze Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin dreigt: We gaan weg uit Bachmoet

Jevgeni Prigozjin, baas van het Russische huurlingenleger Wagner, dreigt zich terug te trekken uit Bachmoet als hij niet voor 9 mei meer munitie krijgt.