Met een laatste karakteristieke toespraak vertrekt Boris Johnson als premier

“Dat was het dan mensen”, waren de woorden waarmee Boris Johnson dinsdagmorgen zijn premierschap afsloot. Vanachter een katheder die voor Downing Street 10 – de ambtswoning van de premier – was geplaatst gaf Johnson zijn laatste toespraak als premier van het land. Daarna vertrok hij naar de Britse koningin om zijn ontslag officieel in te dienen.

Johnsons voorgangers namen ieder op hun eigen manier afscheid voor de zwarte deuren van ‘Number 10’; Thatcher met slechts een paar woorden en een snik in de keel, Cameron met zijn vrouw en kinderen netjes in een rijtje naast hem opgesteld. Johnson pakte het op zijn eigen manier aan, en greep nog een laatste keer de kans om enkele steken uit te delen.

‘Een estafetteloop’

Zo stelde hij licht schertsend dat hij ‘het stokje zou overgeven’ aan zijn opvolger Liz Truss, nadat de positie van leider van de Conservatieven ‘een estafetteloop bleek te zijn’, verwijzend naar de opstand binnen zijn eigen partij waardoor hij het veld moest ruimen. Ook beklaagde hij zich over het feit dat ‘ze’ – zijn mede-Conservatieven – ‘halverwege de regels hebben veranderd’, wat uiteindelijk leidde tot zijn ondergang.

Johnson vergeleek zichzelf tenslotte met de Romeinse staatsman Cincinnatus. Beeld AFP

Bij die ondergang heeft hij zich nu neergelegd, leek Johnson deels te willen uitstralen. “Ik ben net als een van die boosterraketten die zijn taak vervuld heeft”, vertelde hij. “Ik zal nu voorzichtig terugkeren in de atmosfeer en onzichtbaar neerplonzen in een of ander afgelegen en obscuur hoekje van de Stille Zuidzee”.

Mogelijke comeback

Maar of hij zo’n einde echt zal accepteren, valt te betwijfelen. In een verwijzing naar de klassiekers – waar Johnson zijn toespraken graag mee lardeert – vergeleek hij zichzelf dinsdag ook met de Romeinse staatsman Cincinnatus (c. 519-430 v. Chr.). Hij kondigde aan dat ‘net zoals Cincinnatus, ik zal terugkeren naar mijn ploeg’. Na een tijd geregeerd te hebben, zo schrijft de historicus Livius, keerde Cincinnatus terug naar zijn boerderij.

Een uitspraak waarmee Johnson zich lijkt te hebben verzoend met het feit dat zijn tijd voorbij is. Maar, zo schrijven Britse media, uiteindelijk keerde Cincinnatus terug om nog een tweede maal te heersen. Was dit wat Johnson stiekem wilde zeggen? Tijdens zijn laatste toespraak in het Lagerhuis sloot hij immers ook al af met de woorden ‘Hasta la vista, baby’; een knipoog naar de film Terminator 2, en naar een mogelijke comeback.

Medewerkers van Downing Street kijken toe hoe de auto met Boris Johnson vertrekt. Beeld Brunopress

Steun voor opvolger Truss

Ondanks zijn theatrale woorden gaf Johnson ook een duidelijke steunbetuiging aan zijn opvolger Liz Truss, die door de Conservatieve partijleden is gekozen als nieuwe leider. “Ik zal Liz Truss en haar nieuwe regering bij iedere stap ondersteunen”, sloot Johnson zijn toespraak af.

Vervolgens verliet Johnson zijn ambtswoning voor de laatste keer om zijn ontslag aan de koningin aan te bieden. Daarna werd Truss ontvangen door het staatshoofd en is ze door Elizabeth uitgenodigd om, volgens protocol, de volgende regering te vormen.

Wie daar deel van gaan uitmaken, zal over enkele uren bekend worden. Dan zal Truss voor de deuren van Downing Street 10 staan om haar eerste toespraak als premier te geven, en haar benoemingen voor het volgende kabinet bekend te maken.

