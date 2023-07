Met een knipoog naar Franco en de Spaanse vlag in de hand rukt het radicaal-rechtse Vox op naar het centrum van de macht

Bij de verkiezingen in Spanje van aanstaande zondag zal de politieke wind vermoedelijk naar rechts draaien. Door de stevige winst van radicaal-rechts Vox bij lokale verkiezingen in mei, wordt verwacht dat de partij ook op nationaal niveau flink zal groeien.

“Nazi’s zijn het. Een stelletje fascisten. Daarom heb ik die vlag hangen.” De 81-jarige Francisco Navarro duwt het rolgordijn opzij dat voor zijn open voordeur hangt om de vliegen tegen te houden, zodat hij zichtbaar wordt in het duister van zijn woning. Het is snikheet midden op deze julidag aan de Valenciaanse kust. Hier in het plaatsje Nàquera van nog geen achtduizend inwoners is het ook in figuurlijke zin behoorlijk warm en broeierig, zoals te merken is aan Navarro’s harde woorden. “Die vlag is een protest, omdat ze onze vrijheden dreigen af te nemen.”

Navarro, die tijdens zijn werkende leven sinaasappelboer was in de omgeving, vertelt dat hij oud genoeg is om de rechtse dictatuur van Franco (1939-1975) te hebben meegemaakt. Hij kijkt omhoog, alsof hij door de onderkant van zijn balkon heen een blik werpt op de kleurrijke strepen van de regenboogvlag die hij daar heeft hangen. “Die lui van Vox zijn precies hetzelfde. Dat hebben we al eens in Spanje gezien.”

Radicaal-rechts krijgt meer in de melk te brokkelen

Vox is de radicaal-rechtse politieke partij die in de laatste pakweg tien jaar in Spanje is opgekomen en een razendsnelle groei heeft doorgemaakt. Afgelopen mei behaalde de partij een aantal belangrijke politieke overwinningen tijdens lokale verkiezingen, die er onder andere toe leidden dat ze in een handjevol kleine plaatsjes haar eerste burgemeesters kon installeren. De centrumrechtse Partido Popular kon op verschillende plekken niet meer om Vox heen, en zag zich genoodzaakt coalities te smeden. Het lijkt een voorbode van de vervroegde verkiezingen dit weekend, op zondag 23 juli. Want ook al zal Vox vermoedelijk niet méér zetels behalen dan bij de vorige nationale verkiezingen, toch is de kans groot dat er op landelijk niveau een rechtse coalitie komt, waarin Vox voor het eerst serieus iets in de melk te brokkelen zal hebben.

Nàquera is met zo’n 6000 inwoners inwoners een van die plaatsjes waar nu een Vox-burgemeester is aangetreden: banketbakker Iván Expósito. Hij trapte af met het afvaardigen van een verbod op regenboogvlaggen op openbare gebouwen, in de theorie van Vox wordt iedereen namelijk al vertegenwoordigd door de vlag van Spanje. Volgens de partij is de regenboogvlag juist een vlag van exclusie, van mensen die niet tot de lhbti+-gemeenschap behoren. Uit protest gingen gelijk bij veel woningen regenboogvlaggen uit, die nu overal op balkons wapperen.

‘Vox wil er zijn voor Nàquera’

Bij het barretje aan de overkant van de straat zit een groepje Spanjaarden dat duidelijk aan de andere kant staat van de denkbeeldige ideologische streep die door dit plaatsje is getrokken. Ze beginnen voorzichtig, door aan de Nederlandse journalist te vragen wat die regenboogvlag eigenlijk betekent. Maar uit de woorden van Salva Tomas, die staand aan het barraam een flesje bier drinkt, blijkt dat hij heel goed weet waar de vlag voor staat: “Ik ken de zoon van die man hiertegenover. Die is homoseksueel en is gewoon een vriend van me. Zie je. Wij zijn helemaal geen dorp van fascisten of wat ze er ook van willen maken in de media.”

Stoort Tomas zich dan niet aan de pittige uitspraken die gedaan zijn door Vox-prominenten? Neem de perswoordvoerder, Juan Pflüger, die homoseksualiteit in een intussen gewiste tweet geen liefde maar een zonde noemde? Of de landelijke leider, Santiago Abascal, die adoptie door een homoseksueel koppel alleen prima vindt als niemand anders het kind wil? “Ach ja”, zegt Tomas schouderophalend. “Dat soort uitspraken vind ik ook niets. Maar je kan het niet in alles eens zijn met politici, hè. Je kijkt wat ongeveer bij je past, en Vox wil er zijn voor Nàquera: ze willen een sportveldje voor jongeren en zijn van plan industrie hiernaartoe te halen. Dat zijn belangrijke dingen. Ja, en ze willen dat buitenlanders hier niet alleen heen komen om uitkeringen te trekken. Dan ben je toch niet gelijk racist? Ze moeten gewoon werken, net als wij.”

Voor Tomas en zijn vrienden blijkt onvrede over het vorige gemeentebestuur een reden om nu verder naar rechts te stemmen. Ze stellen dat de inwoners zich vergeten voelden en dat eenvoudige publieke voorzieningen niet werden verzorgd. Later stapt aan de overkant Navarro naar buiten, met zijn zoon – een man van een jaar of dertig met blauwgeverfd haar. Ze kijken naar het rolgordijn en een paar keer naar het kleine terras bij de bar aan de overkant. Ook al beweert Tomas dat Navarro’s homoseksuele zoon een vriend van hem is, er wordt niet gegroet over en weer. Daarna verdwijnen de twee weer naar binnen, en wordt de regenboogvlag door een windvlaag bijna over de balkonreling getrokken.

De 81-jarige Francisco Navarro heeft een regenboogvlag vanaf zijn balkon hangen. Hij wil niet dat de overheid de vrijheden van mensen inperkt, en vreest dat dit onder Vox zal gebeuren. Beeld Eline van Nes

Terug naar het jaar waarin Franco een staatsgreep deed

Vanwege de dictatuur van Franco kwam populistisch rechts in Spanje relatief laat op, in vergelijking met andere EU-landen. In 2013 opgericht, wist het radicaal-rechtse Vox in 2019 voor het eerst zetels in het Spaanse congres te behalen. Intussen is de partij in drie van de zeventien autonome regio’s van Spanje deel van de regeringscoalitie: in Extremadura, in Castilla y Leon en in Valencia.

De centrumrechtse Partido Popular staat door de opkomst van Vox voor een moeilijke keuze. Als de partij niet samenwerkt kan ze geen coalities vormen, maar aan Vox kleeft veel smet, door de stevige uitspraken met soms een verwijzing naar het verleden van de dictatuur. Zo zong een band tijdens een Vox-evenement te willen terugkeren naar ‘36’, het jaar waarin Franco een staatsgreep deed.

Migratie is niet het hoofdthema van de radicaal-rechtse partij, hoewel ze zich ook hardmaakt tegen immigratie. Vox heeft het bijvoorbeeld over de reconquista van Spanje, verwijzend naar de periode waarin Spanje werd terugveroverd op de Moren. De partij verwacht vooral winst te behalen met de thema’s rond de wereldwijde cultuurstrijd: het verbod op abortus, een focus op het traditionele gezin, en een voorstel tot een ministerie dat de ‘cancelcultuur van woke links’ bestrijdt.

Het is dan ook niet verbazingwekkend dat die strijd tussen voor- en tegenstanders van Vox in het plaatsje Nàquera vooral zichtbaar wordt in het vertoon van vlaggen: Spaanse vlaggen van Vox-aanhangers en regenboogvlaggen van de tegenstanders. Toevalligerwijs zijn in Valencia in 2026 de twaalfde Gay Games gepland, het wereldwijde sportevenement waarbij de focus ligt op de acceptatie van andersoortige seksuele voorkeur en genderuitingen. Het is nog de vraag of Vox dit evenement in Valencia een strobreed in de weg zal leggen, maar het is wel duidelijk dat de partij tegen is: volgens de Valenciaanse woordvoerder van Vox zijn de Gay Games een vorm van discriminatie, omdat heteroseksuelen worden uitgesloten.

Italiaanse premier Giorgia Meloni spreekt Vox-kiezers moed in

Nu de Partido Popular in verschillende plaatsen coalities heeft gesmeed met Vox, moet de partij zich daarvoor ook verantwoorden. Niet alle gematigd rechtse stemmers zullen de PP de samenwerking met Vox in dank afnemen, maar het lijkt de partij niet écht te schaden in de peilingen. Als die kloppen, zal er voor het eerst sinds de dictatuur een radicaal-rechtse partij met serieus gewicht in de regering komen. PP-leider Alberto Núñez Feijóo beloofde niet te zwichten voor de meer radicale standpunten van Vox, maar het is nog de vraag in hoeverre hij die belofte kan waarmaken.

Intussen houdt Vox de druk er flink op, door gelijk te laten zien wat een regering waaraan de partij deelneemt zal betekenen. In verschillende plaatsen klaagde Vox het stadsbestuur aan voor het tonen van de regenboogvlag. Als in de week voor de verkiezingen de landelijke leider Santiago Abascal een toespraak houdt in de stad Valencia, verschijnt de radicaal-rechtse Italiaanse premier Giorgia Meloni op een groot scherm met een directe videoverbinding. Ze spreekt de Spaanse Vox-kiezers moed in: “Tijdens onze verkiezingscampagne maakten links en de mainstreammedia onze kiezers bang: als Fratelli zou winnen, zouden we Italië internationaal isoleren, zeiden ze. In de afgelopen acht maanden heb ik tientallen regeringsleiders ontmoet en meegedaan aan internationale bijeenkomsten. (…) Niet slecht voor iemand die Italië zou isoleren, vind je niet?”

Een aanhanger van de rechts-radicale Spaanse partij Vox, geleid door Santiago Abascal rijdt naar een campagnebijeenkomst in Guadalajara. Beeld AP

‘Nu zie ik ineens echt wie de mensen zijn’

Voor de 33-jarige Juan Bodi, die een jaar geleden naar Nàquera verhuisde, is het hele gebeuren een schok. Staand voor zijn huis, waar een regenboogvlag aan het raam hangt, vertelt hij omringd door zijn twee honden dat hij naar het plaatsje trok voor de rust en de mooie ligging: aan de voet van de bergen, niet ver van het strand, op een half uurtje rijden van Valencia. “Nu zie ik ineens echt wie de mensen zijn die ik passeer op straat.”

Hij hoorde zijn buren een gesprek voeren waarin ze overwogen een vlag met een afbeelding van Franco op te hangen, als tegengeluid tegen de regenboogvlaggen in de straat. Een collega voelt zich nu vrij om op zijn werk te vertellen dat hij trots Vox-stemmer is. “Het is een typische Iberische macho, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij vertelt altijd dat zijn vriendin al het werk in huis doet, omdat hij zelf geen zin heeft om schoon te maken.”

Het dorp toont zijn ware gezicht

Of Bodi dan ook overweegt om het dorp weer te verlaten? Dat weet hij niet: het is hier mooi. De omgeving is precies wat hij hoopte. En bovendien komt Vox overal in Spanje op, dus ook elders zal hij ertegenaan lopen. Wel heeft hij het idee dat Vox door de mand zal vallen zodra de partij eenmaal regeert. Eerder gebeurde dat met Podemos, de populistisch-linkse partij die in populariteit groeide vanwege de onvrede over de nasleep van de economische crisis van 2008. “Dat vond ik ook maar niets. Het was een hoop harde praat. Maar dan zie je dat ze falen zodra ze werkelijk wetten moeten maken en macht hebben. Ik moet van al die populisten niets hebben, links óf rechts. Verder probeer ik me verre van politiek te houden.”

Dat er een regenboogvlag aan zijn raam hangt, is niet de keuze van Bodi. Het is zijn vriendin die een meer activistische inslag heeft, zo legt hij uit. “Ik dacht in eerste instantie na die winst van Vox dat het me allemaal niets zou doen”, zegt hij schouderophalend. “Maar doordat ik nu steeds meer het echte gezicht van dit plaatsje zie... ik weet het niet. Nu is het echt afwachten wat er op landelijk niveau gebeurt. Ik lig er ’s nachts echt wakker van, weet je dat?”

