Met een beetje patriottisch vertoon op school is niets mis

Van tevoren was Doenja Karenina nog betrekkelijk sceptisch over het nieuwe schooljaar van haar 14-jarige dochter. Met ingang van dit jaar beginnen scholen in heel Rusland elke week namelijk met het hijsen van de vlag en het zingen van het volkslied, gevolgd door een ‘patriottisch lesuur’. Vooral dat laatste wekte in eerste instantie argwaan bij de 42-jarige bewoonster van de Zuid-Russische stad Rostov aan de Don. “Op Telegram las ik dat scholen in sommige steden de idiootste dingen doen. Dat ze kinderen vertellen over de noodzaak van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. Praatjes die neerkomen op ordinaire geweldsverheerlijking.”

Gelukkig lijkt daar op de school van haar dochter vooralsnog geen sprake van. “Het ligt voornamelijk aan de directeur hoe de school de nieuwe regels interpreteert, en de rector van mijn dochters school houdt er een vrij losse invulling op na.” Wel stonden de leerlingen van groep zeven en acht, dertien- en veertienjarigen in het Russische onderwijssysteem, afgelopen maandag keurig bij de ingang van het gebouw. Allemaal droegen ze een witte blouse met daaronder een zwarte broek of rok en wachtten ze in stilte af tot het volkslied begon te spelen.

Bijna geen van de kinderen kende de tekst van het volkslied

“Mijn dochter kreeg de eer om als eerste dit jaar de vlag te hijsen”, vertelt Karenina. “Op basis van studieresultaten en buitenschoolse prestaties kiezen de leerkrachten elke week een leerling die samen met de directeur de vlag hijst terwijl het volkslied klinkt. Mijn dochter had vorig jaar bijzonder goede cijfers en doet buiten school veel aan dans, daarom kozen ze haar.”

Ongepast vindt Karenina het niet om kinderen aan een wekelijkse nationalistische ceremonie te onderwerpen. “Wat is er mis met het zingen van het volkslied en het hijsen van de vlag? Wat mij betreft niet zoveel.”

Wel kon Karenina maar moeilijk een lach onderdrukken toen ze om acht uur ’s ochtends de eerste plechtigheid van het jaar bijwoonde. “Bijna geen van de kinderen kende de tekst van het volkslied. Iedereen mompelde zachtjes en onverstaanbaar mee. Achteraf bleek dat een van de docenten had gezegd dat ze wel hun mond moesten bewegen zodat het in ieder geval léék alsof ze meezongen. Dat vond ik tamelijk hilarisch.”

Diezelfde gezonde puberale desinteresse kwam ook naar voren in het patriottisch uurtje dat op de vlag- en volkslied-ceremonie volgde. “Toen ik mijn dochter achteraf vroeg hoe het was geweest, reageerde ze verbaasd: ‘Mam, kom op, denk je nou echt dat iemand luisterde?’”. Toch ving ze wel degelijk iets op van de les die door de autoriteiten officieel is gedoopt tot ‘het uur met gesprekken over belangrijke zaken’. “Het ging voornamelijk over hoe groots Rusland is en dat ze trots mogen zijn in een land te wonen met zoveel mogelijkheden.”

Prompt staan er lessen over vaderlandsliefde op het programma

Persoonlijk ziet Karenina daar geen kwaad in. “Ik zie het niet als iets slechts, zolang er maar geen indoctrinatie over Oekraïne of het Westen bij komt kijken, vind ik het best”. Wel erkent ze dat de timing van het nationalistisch vertoon op scholen opvallend is. “Er breekt een conflict uit en prompt staan er lessen over vaderlandsliefde op het programma, dat is zeker bijzonder. Het schijnt ook dat er verplichte lespakketten over de situatie in Oekraïne op komst zijn, daar maak ik me meer zorgen over.”

Het veronderstelde doel achter het nieuwe onderwijs ontgaat Karenina hoe dan ook niet. “Het is allemaal een manier om de jeugd te bereiken. Kinderen kijken geen tv en dus zoekt de regering een andere weg om het patriottisme onder hen aan te wakkeren en die weg loopt via het onderwijs.”

Bovendien, stelt ze, is het oude wijn in nieuwe zakken. “Ten tijde van de Sovjet-Unie ging het in de klas ook veel over Lenin en de Communistische Partij. Er was bijvoorbeeld een bekend zinnetje om kinderen de verschillende werkwoordstijden te leren: Lenin leefde, Lenin leeft en Lenin zal leven. Dit is kortom niets nieuws onder de Russische zon.”

De naam van Doenja Karenina is om veiligheidsredenen gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de hoofdredactie.

