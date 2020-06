Met een beetje ‘oomph’ is een snel brexit-akkoord haalbaar, denkt Boris Johnson

Wie sloeg het hardst met de vuist op tafel tijdens het korte brexittopje van maandagmiddag? Een Britse regeringswoordvoerder meldde een dag eerder in The Mail on Sunday dat dit het ‘vuist op tafel’-moment zou worden voor premier Boris Johnson. Hij zou de EU-kopstukken Ursula von der Leyen (commissie), Charles Michel (raad) en David Sassoli (parlement) wel eens even vertellen dat ze toch echt wat flexibeler moeten worden om een brexitdeal mogelijk te maken.

Maar na afloop van het korte gesprek (per beeldverbinding) wekten de EU-leiders de indruk dat juist zij Johnson met de werkelijkheid hadden geconfronteerd. De Britten zullen beter hun best moeten doen ter voorkoming van een no-dealbrexit komende jaarwisseling, als de huidige overgangsperiode afloopt. Beide partijen hebben afgesproken dat ze vanaf eind deze maand intensiever gaan onderhandelen, bijna zonder onderbreking tot in september.

“We hebben een nieuwe impuls nodig”, staat in een korte gezamenlijke verklaring van de EU en het VK die na de bijeenkomst werd verspreid. Het is de bedoeling dat de onderhandelaars vanaf 29 juni ook weer fysiek bijeenkomen, in Brussel of Londen. Dat was maandenlang niet mogelijk.

“We zijn klaar om de tijger in de tank te stoppen, maar niet om een kat in de zak te kopen”, tweette ‘EU-president’ Charles Michel. De eerste regeringsleider die hij na de top belde, was de Ierse premier Varadkar.

Volgens Johnson is een akkoord al in juli haalbaar

“Het Europees Parlement wil een ambitieus en alomvattend akkoord, in het verlengde van de gezamenlijke toezeggingen van januari”, aldus voorzitter David Sassoli. “Pacta sunt servanda”, ofwel: afspraken moeten worden nagekomen.

Johnson toonde zich optimistisch. Volgens hem is een akkoord al in juli haalbaar, ‘with a bit of oomph’, oftewel: met een beetje geestdrift. In Brussel wordt rekening gehouden met een overeenkomst op z’n vroegst ergens in de herfst, áls het al lukt.

De EU wil dat de Britse regering zich houdt aan de politieke verklaring, de bijlage bij de vuistdikke terugtrekkingsovereenkomst van vorig jaar. Daarin beloven beide partijen te komen tot eerlijke concurrentieverhoudingen, wat voor Britse bedrijven zou betekenen dat ze zich moeten houden aan EU-standaarden op het gebied van onder meer arbeidsrechten en milieubeleid. Maar volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier trekt Londen zich steeds verder terug van dit uitgangspunt.

Johnson bevestigde in zijn gesprek met Brussel wat iedereen al wist: de overgangsperiode wordt niet verlengd, 31 december is echt de laatste dag dat zijn land deel uitmaakt van de interne EU-markt.

