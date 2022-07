Met EDF als staatsbedrijf kan Frankrijk weer kerncentrales bouwen

Frankrijk heeft het elektriciteitsbedrijf Electricité de France (EDF genationaliseerd. Dat kwam niet als een verrassing, want een van Europa’s grootste nutsbedrijven gaat gebukt onder een enorme schuldenlast. De vraag was wanneer precies het nieuws bekend zou worden.

Premier Élisabeth Borne deed de aankondiging eerder deze maand in de Franse Tweede Kamer, de Assemblée Nationale, toen zij het beleid van haar regering voor de komende jaren presenteerde. Alleen als EDF, dat in 2005 gedeeltelijk werd geprivatiseerd, weer helemaal een staatsbedrijf is, kan Frankrijk zijn ambities op energiegebied waarmaken, benadrukte Borne.

Die ambities hebben alles te maken met kernenergie. De Franse elektriciteit is nu voor ruim 70 procent afkomstig uit kerncentrales. Nergens in de wereld is dat aandeel zo groot.

Nu Europa wordt getroffen door een energiecrisis, is de regering erg enthousiast over deze troefkaart. Een groot contrast met de afgelopen tien jaar, waarin het leek alsof Parijs zich voor kernenergie schaamde. Tot voor kort was het zelfs de bedoeling om veertien van de 58 reactoren (verdeeld over 18 centrales) te sluiten ten gunste van hernieuwbare energie. Maar begin februari, nog voor de Russische invasie in Oekraïne, gooide de lang twijfelende president Emmanuel Macron het roer om: het plan verdween in de prullenmand.

Tariefschild

Voor het eerst sinds lange tijd is er nu weer een groots project voor nieuwe centrales. Van het nieuwste EPR-type moeten er tot 2050 ‘zes tot veertien’ – zeg maar zoveel mogelijk – bijkomen. Tegelijk moet ook het aandeel van wind en zon in de elektriciteitsmix toenemen.

Voor dit alles zijn tientallen miljarden euro’s nodig, de rekening voor nieuwe centrales alleen al bedraagt minimaal 50 miljard euro. Maar Électricité de France kijkt tegen een schuld aan die dit jaar de astronomische hoogte van meer dan 60 miljard euro bereikt.

De oorzaken zijn divers. Het bedrijf wordt geplaagd door tegenvallers in het bestaande nucleaire park. Twaalf reactoren liggen nu stil omdat ze kampen met roestproblemen. Bij de bouw van EPR-centrales – een in Frankrijk en verschillende in het buitenland – worden de kosten al jaren overschreden.

Maar wat er vooral inhakt, is dat Macron eind 2021 besloot consumenten te beschermen toen gas en dus ook elektriciteit steeds duurder begonnen te worden. De energierekening van Franse particulieren, beloofde hij, zou niet meer dan 4 procent stijgen.

Dit zogenoemde tariefschild bleek een ramp voor EDF. Sinds de liberalisering van de energiemarkt moet EDF een kwart van zijn nucleaire productie goedkoop – 42 euro per megawattuur – verkopen aan concurrenten die zelf geen kernstroom produceren. Om de prijs voor de consument laag te houden, moest EDF nog meer stroom afstaan, ver onder de marktprijs.

Deze opdracht dwong EDF zelfs om stroom die al was verkocht terug te kopen, maar dan voor ongeveer zes keer de eerste verkoopprijs. Kosten van deze even omstreden als onnavolgbare manoeuvre: 10 miljard euro.

Staatssteun

Een nationalisatie lijkt op het eerste gezicht geen oplossing voor de problemen, omdat de Franse staat de elektriciteitsproducent nu al voor 84 procent bezit. Maar door de resterende 16 procent te kopen, heeft het de handen vrij. Want de andere aandeelhouders – waaronder het Nederlandse investeringsfonds APG – vertrekken.

Belangrijker nog is dat EDF van de beurs verdwijnt. En dus ook van de radar van de ratingbureaus, die medebepalend zijn voor de voorwaarden voor leningen die nodig zijn voor het nucleaire programma. Helemaal mooi voor EDF is dat lenen aan EDF straks eigenlijk hetzelfde is als lenen aan de staat. Dat zal investeerders gerust stellen en de rente zal lager zijn.

Nu investeringen in kernenergie recent een groen keurmerk van de Europese Unie kregen, staan alle planeten op één lijn om Frankrijk na 1975 – het jaar waarin de eerste centrales werden gebouwd – een tweede nucleaire jeugd te bezorgen.

Alleen moet de Europese Commissie nog groen licht voor de operatie geven. Waarschijnlijk zal de commissie niet toestaan dat Parijs zonder tegenprestatie zich voor 100 procent over de nucleaire industrie gaat ontfermen, omdat het sterk op staatssteun lijkt.

Een oplossing waarmee Brussel waarschijnlijk wel kan leven, bestaat uit een strikte scheiding van de activiteiten. Dat zou betekenen dat de Franse staat over een tijd voor 100 procent eigenaar is van de eigen nucleaire EDF en dat het EDF dat stroom opwekt met hernieuwbare bronnen voor de financiering van zijn projecten de beurs op zal gaan.

Lees ook:

Gascrisis brengt Duits energieconcern Uniper aan het wankelen

De Duitse overheid maakt plannen om energiebedrijf Uniper overeind te houden. Duitslands grootste gasimporteur zit in financiële problemen door de sterk afgenomen levering van gas uit Rusland. Duitsland vreest voor een kettingreactie op de gasmarkt.