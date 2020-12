Met duizend besmettingen per dag zetten ze zich in Zuid-Korea schrap voor een derde golf

Nederland zou opgelucht ademhalen bij duizend nieuwe coronabesmettingen per dag, een tiende van de huidige cijfers. Maar in Zuid-Korea, waar drie keer zoveel mensen wonen, zijn duizend nieuwe gevallen per dag een schok. Het land dat het virus zo goed onder controle had, moet nu toch weer ingrijpen.

‘Korea worstelt met toenemend aantal Covid-19-doden’, is de kop boven het belangrijkste nieuws op de website Korea Times. Woensdag overleden 22 mensen aan de gevolgen van een besmetting, wat het totaal aantal doden sinds de uitbraak op 634 brengt. Ook dit zijn kleine aantallen vergeleken met de meeste westerse landen. Maar in Oost-Azië, waar het virus bijna uitgebannen leek, zijn de zorgen nu toch groot.

Want een dodental van 22 is wel een Koreaans dagrecord, sinds de uitbraak van de pandemie in januari. In de tussentijd is het openbare leven in Zuid-Korea vrijwel normaal doorgegaan, winkels en restaurants zijn open. Alleen uitgaansgelegenheden moesten sluiten, net als scholen.

Zorgen over economische gevolgen

De gezondheidszorg stuit inmiddels op problemen en de overheid staat voor de keuze om verdergaande maatregelen te nemen. Volgens een eerder opgesteld protocol moet dat wel bij deze aantallen, maar ook in Korea bestaan er zorgen over de economische gevolgen van beperkingen.

Bij de volgende stap in de maatregelen mogen er niet meer dan tien mensen bijeenkomen, moeten niet-essentiële winkels sluiten en mogen restaurants alleen nog buiten gasten bedienen. In de hoofdstad Seoul schommelt de temperatuur dezer dagen rond het vriespunt.

Een van de grote zorgen bij deze oplopende aantallen betreft het Koreaanse contactonderzoek. Tot nu toe is het land daar zeer succesvol in, zodat bijna iedere lokale uitbraak klein gehouden kan worden. De meeste mensen die met een besmet persoon in contact zijn geweest, worden gevonden. Zij moeten dan in quarantaine. Maar nu de aantallen oplopen wordt het moeilijker dit systeem waterdicht te houden.

Alle ic-bedden in Seoul zijn bezet

Vooral in Seoul en omgeving, waar in totaal 25 miljoen mensen wonen, lopen de getallen op. Daar dreigt ook de gezondheidszorg in de problemen te komen, alle ic-bedden in Seoul zijn bezet, er worden nu bedden bijgeplaatst in containers. Donderdag overleed een zestigjarige man terwijl hij thuis wachtte op opname.

In Japan lopen de cijfers ook op en daar gebeurt dat eveneens in de hoofdstad. Donderdag werden in Tokio 822 nieuwe gevallen genoteerd, een flinke stijging ten opzichte van de dag ervoor. Ook Japan is tot nu toe relatief goed door de coronacrisis heen gekomen, zonder vergaande beperkingen. De cijfers zijn er wel al geruime tijd iets hoger dan in Korea.

Zijn besmettingen met het coronavirus onvermijdelijk? Aziatische landen die al vroeg te maken kregen met het virus, kiezen een andere weg. Zuid-Korea en Taiwan houden het zo veel mogelijk buiten de deur, tot nu toe met opmerkelijk veel succes.