Met dit stoplichtsysteem probeert Italië uit alle macht een landelijke lockdown te voorkomen

De regering van Giuseppe Conte is dinsdagavond met nieuwe coronamaatregelen gekomen die vrijdag van kracht worden. Werden de Italianen na de zomer nog geprezen dat ze het gevreesde virus er zo goed onder leken te houden, inmiddels zijn ze die koppositie allang kwijt. Het dodental en de ziekenhuisopnames vanwege Covid-19 blijven gestaag stijgen; op dit moment zijn meer dan 2000 ic-bedden door Covid-patiënten bezet.

In Rome en andere steden staan ambulances met Covid-patiënten soms urenlang voor een ziekenhuis op een vrij bed te wachten. Op aandringen van virologen en andere artsen grijpt de regering daarom opnieuw in met maatregelen die voorlopig een maand gaan gelden.

De Italianen moeten om 22.00 uur thuis zijn en mogen niet voor 5.00 uur naar buiten - zo’n avondklok bestond tot nu toe alleen in een paar regio’s. Musea en gokhallen gaan dicht. Theaters, sportscholen en bioscopen waren vorige maand al gesloten. Winkelcentra mogen vanaf nu alleen doordeweeks open zijn. En scholieren in de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs moeten hun lessen weer thuis via de computer volgen in plaats van op school.

De twintig regio’s van het land kleuren rood, oranje of geel

Om de fragiele Italiaanse economie - die dit jaar met 9 procent lijkt te krimpen - zo min mogelijk verder te schaden, probeert premier Conte een landelijke lockdown te vermijden. Daarom heeft de regering een stoplichtsysteem bedacht waarbij de twintig regio’s van het land rood, oranje of geel kleuren, afhankelijk van hoe nijpend de situatie er is. In een rode regio moeten veel bedrijven dicht; deze gewesten zijn bovendien verboden gebied voor de inwoners van oranje of gele gewesten. In een regio met de kleur oranje is de bewegingsvrijheid wat groter en blijven meer winkels open, maar mogen de burgers hun eigen woonplaats niet uit. In een gele regio is de lockdown het lichtst; daar kunnen bars en restaurants open blijven, tot 18.00 uur.

Iedere week wordt aan de hand van 21 criteria - waaronder het aantal beschikbare ziekenhuisbedden, het besmettingspercentage en de testcapaciteit - besloten welke kleuren de gewesten krijgen. Lombardije, Piemonte, valle d’Aosta en Calabrië zijn als eerste op rood gesprongen. Lazio, rondom hoofdstad Rome, is geel.

In het voorjaar reageerden de Italianen tijdens de superstrenge lockdown opvallend rustig en gedwee op alle beperkingen en sluitingen. Ze hingen opbeurende tekeningen met ‘Alles komt goed’ aan hun balkons en maakten daar ’s avonds muziek. Maar de stemming is veranderd. Nu zijn veel Italianen woedend dat de regering haar zaakjes in de zomer niet op orde heeft weten te krijgen, waardoor deze tweede golf met kracht over Italië heen kan spoelen en zij hun winkels en bedrijven opnieuw moeten sluiten. Hier en daar lopen hun demonstraties uit op rellen. En honderdduizenden werknemers klagen dat hun ww-uitkering al maanden niet op hun rekening wordt gestort.

Ook de gouverneurs van de twintig gewesten zetten deze keer hun hakken in het zand. Ze vinden het stoplichtsysteem ondoorzichtig en eisen inspraak bij het bepalen van de kleur. Bovendien willen de gouverneurs dat de minister van financiën snel met een zak miljarden over de brug komt om de sociale onrust zo veel mogelijk te bezweren.

Lees ook:

Weg is de saamhorigheid van de eerste golf, in Italië komt de woede op

Met hoge besmettingscijfers in Europese landen neemt niet alleen het aantal coronamaatregelen, maar ook de protesten toe. ‘Vrijheid, vrijheid!’, roepen demonstranten.