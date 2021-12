Met deze online tracker kan je de Kerstman volgen op zijn wereldreis

Ook dit jaar is de Kerstman met zijn slee vol cadeautjes vertrokken vanaf de Noordpool, pandemie of niet. Het North American Aerospace Defense Command (NORAD) kwam vandaag met een officiële bevestiging – zoals elk jaar – dat de Amerikaanse goedheiligman op schema ligt.

NORAD, dat doorgaans verantwoordelijk is voor het bewaken van het Amerikaanse en Canadese luchtruim, heeft al sinds 1958 de taak de Kerstman te volgen op zijn route en kinderen op de hoogte te houden van zijn coördinaten. Dat kunnen ze doen met behulp van Rudolf, het favoriete rendier van de Kerstman. Volgens een toelichting van het ministerie van defensie geeft zijn gloeiende rode neus een infrarood signaal af dat lijkt op een raket, waardoor de satellieten van het leger de slee makkelijk kunnen volgen.

NORAD radars and satellites are ready to track Santa! pic.twitter.com/SZ0aTvJr1L — NORAD Tracks Santa (@NoradSanta) 24 december 2021

De hele reis wordt bijgehouden op de Santa Tracker, waar kinderen niet alleen kunnen kijken waar de Kerstman nu is, maar ook hoeveel cadeautjes hij al heeft afgeleverd. Volgens het NORAD begon de Kerstman vandaag om twaalf uur ’s middags (Nederlandse tijd) aan zijn reis, en ging dat met een vliegende start.

Verkeerd verbonden

Naast de online tracker kunnen kinderen ook bellen naar een speciaal nummer waar vrijwilligers hen op de hoogte houden van de locatie van de Kerstman. Die traditie begon ooit als een beveiligingslek; in 1955 had een warenhuis in Colorado Springs een advertentie in de lokale krant geplaatst met een telefoonnummer dat kinderen konden bellen als ze met de Kerstman wilden spreken.

Het nummer dat vermeld werd behoorde echter niet toe aan een hutje in Lapland, maar het Continental Air Defense Command (CONAD), de voorloper van NORAD. De hotline van de organisatie – die strikt geheim was en alleen bedoeld voor noodgevallen – stond de hele avond roodgloeiend, met kinderen uit Colorado Springs aan de andere kant van de lijn die wilden weten waar de Kerstman was.

Nadat de generaal van dienst van de schrik bekomen was, gaf hij een militair de opdracht de hele avond bij de telefoon te zitten, om de bellers live updates te geven van de huidige locatie van de Amerikaanse goedheiligman.

Nadat de organisatie een nieuw geheim nummer had geregeld, besloot het de traditie voort te zetten. Sinds 1958 kunnen de Amerikaanse en Canadese kinderen nu elke kerstavond naar een nummer bellen waar de militairen de huidige positie van de Kerstman doorgeven. Vanaf 1997 worden de updates door NORAD ook op het internet gedeeld.

Ook Google kijkt mee

De jaarlijkse operatie was vroeger niet alleen een manier om de kerstvreugde te verspreiden, het had ook een nationalistisch randje. De Koude Oorlog was in volle gang, en NORAD benadrukte dat niet alleen de democratie beschermd moest worden tegen de dreiging van het communisme, maar ook de Kerstman. Op zijn reis zou hij namelijk doelwit kunnen worden van de Sovjets. Het leger “zal de Kerstman en zijn slee beschermen op zijn reis tegen mogelijke aanvallen van hen die niet in Kerstmis geloven”, bevestigde NORAD destijds.

NORAD is overigens niet de enige organisatie die de Kerstman vandaag goed in de gaten houdt. Ook Google heeft een ‘Santa Tracker’ die zijn reis zorgvuldig vastlegt. Een aantal jaar werkte Google nog mee aan de tracker van NORAD, maar het internetbedrijf besloot in 2012 een eigen versie te lanceren. Wie beide trackers tegelijkertijd volgt, zal zien dat de locaties van beide Kerstmannen niet altijd overeen komen, maar mogelijk ligt dat aan enige vertraging op de lijnen.

Of NORAD enig idee heeft wanneer de Kerstman bepaalde landen aandoet, daar kan het niets over zeggen. “De Kerstman heeft de leiding”, laat de organisatie weten. “Wij volgen hem alleen maar.”

Lees ook:

De mooiste kerstherinneringen van lezers, toen kerst nog ‘gewoon’ was

Voor het tweede jaar op rij zien de kerstdagen er anders uit. Om de herinneringen aan kerst-als-vanouds niet te laten verbleken, vroegen we Trouw-lezers om verhalen over hun mooiste kerst.

Zo houd je het gezellig aan de kerstdis: een boetepot en niet te veel drank

Na bijna twee jaar pandemie is de behoefte aan kerstsfeer misschien wel groter dan ooit. Tegelijkertijd zorgt corona voor verdeeldheid binnen families en vriendschappen. Hoe houd je het toch gezellig aan tafel?