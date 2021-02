Met deze muizenstapjes wil Boris Johnson heel voorzichtig uit de crisis komen

Johnson ontvouwde een routekaart vol hoop voor de komende maanden. In vier fases wil hij de strenge coronamaatregelen één voor één schrappen. Over twee weken gaan de scholen weer open en mogen Engelsen buitenshuis weer minimaal één persoon ontmoeten. In april zijn de winkels aan de beurt. “Inclusief de kappers!”, verzuchtte Johnson in het parlement, terwijl hij zijn hand door zijn warrige blonde haardos haalde. In mei staat de horeca op de rol om de deuren weer te openen.

En 21 juni, het begin van de zomer, heeft Johnson omcirkeld als de dag dat de samenleving van de meeste restricties af moet zijn. En zijn er wellicht weer muziekfestivals in de open lucht mogelijk of voetbalfans in de stadions. Een welkome stip op de horizon voor een land dat al lange tijd met een zeer strenge lockdown te maken heeft.

Al was zijn betoog wel met mitsen en maren omgeven. De premier liet duidelijk blijken zich niet nog eens te kunnen permitteren om te vroeg te versoepelen. Onder druk van veel van zijn eigen partijgenoten liet hij zich afgelopen december verleiden tot het weer openen van horeca en winkels, met name in Londen. Tegen de wil van zijn medisch adviseurs in.

Het Verenigd Koninkrijk is de trieste koploper in Europa

De rekening was hoog: de Britten kregen te maken met een ongekend zware nieuwe golf aan besmettingen in januari, mede als gevolg van de in Groot-Brittannië ontdekte variant van het virus. Ziekenhuizen puilden uit met coronapatiënten en het dodental liep op tot ongekende hoogte. Met meer dan 120.000 coronadoden is het Verenigd Koninkrijk de trieste koploper in Europa.

Maandag gebruikte Johnson het woord ‘voorzichtig’ voortdurend, zich realiserend dat het niet nog een keer zo fout mag gaan als rond de kerstdagen. Als de besmettingen toch weer oplopen dan zal hij op de rem moeten trappen en zijn stappenplan uitstellen. “Dit moet de laatste lockdown zijn”, zei hij. “Als we nu versoepelen, moet het onomkeerbaar zijn.”

Toch vinden de tientallen lockdownsceptici in Johnsons Conservatieve partij opnieuw dat het veel te langzaam gaat. Ook veel horecaondernemers klagen dat nog eens drie maanden dicht blijven voor veel zaken de ondergang zal betekenen.

Het gevaar van mutaties van het virus

Zij wijzen op het razendsnelle vaccinatietempo. Bijna 18 miljoen Britten hebben al minimaal één vaccinatie gekregen. De regering wil voor eind juli alle Britse volwassen, een kleine 50 miljoen, gevaccineerd hebben. “In dit tempo moet het mogelijk zijn om in april de horeca weer open te gooien”, zei Mark Harper, een van de bekendste critici in de Conservatieve fractie. “Tegen die tijd zijn alle risicogroepen gevaccineerd en is er geen enkele reden om al die restricties in stand te houden.”

Maar Johnson wijst op het gevaar van mutaties van het virus. Ook zijn medisch adviseurs waarschuwen daarvoor. “Het is niet ondenkbaar dat de komende maanden een variant opduikt waar de huidige vaccins veel minder grip op hebben”, zei epidemioloog Andrew Hayward tegen de BBC. “En wellicht dat er dan weer nieuwe maatregelen nodig zijn. Corona zal zeer waarschijnlijk de komende jaren onder ons blijven.”

Daarnaast weet de premier dat er nog altijd brede steun voor de coronamaatregelen is onder de Britten. Er zijn amper demonstraties tegen het beleid en een ruime meerderheid kan zich vinden in de strenge lockdown. Dat maakt het voorlopig relatief makkelijk om de weerstand in zijn eigen partij te negeren.

