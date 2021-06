Met deze gympen gaan straatverkopers in Barcelona de strijd aan met Nike

Ze zijn een fenomeen in Zuid-Europa: de Afrikaanse straatverkopers die goedkope kopieën van dure sportschoenen en designerhandtassen aan de man brengen. Ze sjokken vaak in de hitte langs het strand of verkopen hun waar op een deken ergens op het trottoir, voortdurend op hun hoede voor de politie, omdat ze veelal geen verblijfsvergunning hebben. Een collectief van straatverkopers in de Spaanse stad Barcelona is er nu in geslaagd om eigen sportschoenen te maken, die ook worden verkocht onder hun eigen merk.

Het collectief kreeg eerder nog kritiek, omdat het goedkope gympen uit China importeerde en daar slechts een merkje op plakte. Inmiddels hebben de Afrikanen in de Spaanse stad Alicante en de Portugese stad Porto producenten gevonden die de zelf ontworpen schoenen maken. Ze noemen hun merk Top Manta, een verwijzing naar de manta (deken), waarop de manteros hun waren uitstallen. Het logo is een gestyleerde versie van zo’n deken, met een suggestie van golven, vanwege de gevaarlijke reis over zee die veel verkopers hebben gemaakt.

¡HEMOS HECHO REALIDAD UN SUEÑO: nuestras primeras zapatillas ANDE DEM ya están disponibles!



¡Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo caminar conjunto! #AndeDem ✊🏿✊🏿✊🏿https://t.co/ZfbV0hq6xm pic.twitter.com/wCEWtcHGpT — Sindicato Mantero BCN (@sindicatomanter) 1 juni 2021

Doing it right

“It’s not about just doing it, it’s about doing it right”, luidt de reclameslogan van de immigranten, een kritische toespeling op de beroemde leuze (‘Just do it’) van de Amerikaanse fabrikant Nike. De schoenen zijn voor 115 euro te koop in een winkel in Barcelona en via het web. Volgens het collectief zijn met de opbrengst van schoenen- en kledingverkoop al 25 leden aan een baan geholpen en zijn straatverkopers en hun familieleden ook op andere manieren gesteund, met onder meer arbeidstrainingen en taalcursussen.

“In plaats van een multinational te steunen die wanhopige mensen in ontwikkelingslanden uitbuit, help je een gemeenschap die op alle manieren wordt gediscrimineerd”, legt een woordvoerder uit in de Britse krant The Guardian. “Je helpt mensen om legaal voor een fatsoenlijk loon te werken.”

