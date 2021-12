Met de Winterspelen in aantocht gooit China miljoenenstad Xi’an volledig op slot

De straten in Xi’an zijn leeg. Bussen en treinen rijden niet meer. Het is koud en er hangt sneeuw in de lucht. Erg veel zin heeft Jia Jia niet om naar buiten te gaan, maar dat het sowieso niet mag, baart haar zorgen. Net als de andere 13 miljoen inwoners van de stad moet ze sinds donderdag binnenblijven. Haar maaltijden haalt de 22-jarige studente in de kantine. Iets laten bezorgen mag niet, en iedere twee dagen wordt ze getest. “Als je angst indeelt op een schaal van één tot tien, zit ik op een zeven.”

Inmiddels telt Xi’an zeker 255 besmettingen. Reden voor de stad om op slot te gaan. De beelden doen denken aan Wuhan, begin 2020. Dezelfde grauwgrijze luchten boven een miljoenenstad die plots tot stilstand komt. Er waren meer lockdowns, het afgelopen jaar, maar dat bleef telkens beperkt tot wijken met enkele duizenden inwoners.

Bij hoeveel van de besmettingen in Xi’an het om de omikronvariant gaat, is niet bekend gemaakt. Pakistaanse reizigers droegen het virus over op personeel van hun quarantainehotel, schrijven Chinese media. De omikronvariant werd half december al in een andere miljoenenstad, Tianjin aangetroffen. De autoriteiten weten ieder oplaaiend brandje binnen een paar weken uit te trappen, maar het zeer besmettelijke omikron kan leiden tot oncontroleerbare uitbraak en dat maakt Beijing zenuwachtig.

Testrondes voor de hele stad

Een handjevol nieuwe gevallen per dag is gebruikelijk. Maar in Xi’an kwamen er in één dag tientallen nieuwe gevallen bij. Na een tweede testronde voor de hele stad bleken nog eens 127 mensen besmet. Het aantal besmettingen is minder belangrijk, dan het zicht houden op de weg die het virus aflegt, zegt onderzoeker Wu Hao, gespecialiseerd in epidemiepreventie, in de Beijing Daily. “Als we weten wie de bron is en of besmettingen zich in dezelfde keten bevinden, kunnen we die keten snel blokkeren.”

Beeld Bart Friso

Op de voorpagina’s van Chinese kranten is de lockdown van Xi’an een beetje weggemoffeld. We mogen niet zelfgenoegzaam achteroverleunen, is de strekking van het commentaar van de China Daily. Niet laks zijn. De centrale commissie voor discipline-inspectie stuurde 2,400 inspecteurs naar testlocaties in Xi’an. Daar troffen ze soms een slappe en trage organisatie aan – 26 mensen zijn gestraft, laat de commissie in een verklaring weten.

Zo is China terug bij de aanpak waarmee het land het virus in het begin van de epidemie onder controle kreeg. Repressie was op de achtergrond steeds dreigend aanwezig - zo nodig kon Beijing dat opvoeren. Door het land nagenoeg af te sluiten van de rest van de wereld, massaal te testen en reisrestricties in te stellen voor mensen uit een risicogebied, werd voorkomen dat het virus zich verspreidde. Wie zich niet aan de regels houdt, kan rekenen op straf. Bang gemaakt, enerzijds voor het virus, en anderzijds voor straf van werkgever of overheid, gaan de Chinezen akkoord met de situatie. Vooral omdat ze zien dat de epidemie in het buitenland nog zoveel slachtoffers maakt.

Geen landelijke winkel- of schoolsluitingen

De rigide aanpak zorgt er al bijna twee jaar voor dat het leven vrijwel normaal kan doorgaan buiten locaties waar het virus is gesignaleerd. Er zijn geen landelijke winkel- of schoolsluitingen, al worden evenementen wel regelmatig afgelast en is reizen aanzienlijk lastiger dan voorheen.

Nu net als vorig jaar wordt opgeroepen om de komende maanden niet te reizen, is de vraag is hoeveel offers de Chinezen nog willen brengen. Jia Jia hoort geruchten dat de school de wintervakantie wil overslaan. “Mijn grootste zorg is niet besmet te raken, maar of ik wel naar huis kan voor Chinees Nieuwjaar! Voor mijn ouders en mij is het onacceptabel als ik het niet met familie kan vieren.”

Maar Chinees Nieuwjaar valt samen met het begin van de Olympische Spelen. Terwijl de Chinezen massaal het land doorkruisen voor familiebezoek, komen tegelijkertijd duizenden atleten het land binnen. Het kan bijna niet anders dan dat het virus met hen meereist. “Hoogstwaarschijnlijk” zullen er onder die buitenlanders mensen positief testen, stelde Han Zirong, directeur van het organisatiecomité deze week vast.

Een bubbel rond de Olympische Spelen moet de rest van het land beschermen. Atleten, journalisten en hun gevolg mogen de bubbel niet uit, op straffe van wekenlange quarantaine. Schoonmakers, koks en ander personeel binnen de bubbel mogen tijdens het evenement niet naar huis. Het zou goed kunnen dat de maatregelen nog verder worden aangescherpt. Beijing wacht af. Zo zijn kaartjes voor de wedstrijden bijna anderhalve maand voor het begin van de Spelen nog altijd niet te koop.

Lees ook: China heeft nu ook de deltavariant onder controle

In China proberen ze het coronavirus onder controle te krijgen door steeds lokaal keihard in te grijpen. Bij de deltavariant leek dat te werken, al betalen de Chinezen daarvoor een hoge prijs.