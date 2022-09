Met de winter in aantocht valt Rusland de energiecentrales van Oekraïne aan

In delen van Oekraïne ging zondag het licht uit, na de vernederende aftocht van de Russen uit hun bases in de regio ten zuiden van Charkov. De oorzaak van de stroomuitval waren Russisch beschietingen op energiecentrales in Charkov. De doelen waren ‘geen militaire faciliteiten’, schreef de Oekraïense president Volodomir Zelenski op Twitter. “Het doel is om de mensen te beroven van licht en verwarming.”

Rusland lijkt uit te zijn op wraak voor de nederlaag van afgelopen weekend. Het Oekraïense leger heroverde naar eigen zeggen circa 3000 vierkante kilometer bezet gebied op de Russische troepen. De Russen reageren dit af op Oekraïense energiecentrales. Met de winter in aantocht ziet Rusland zijn kans schoon om de kwetsbaarheid van Oekraïne op het energiefront uit te buiten.

Oekraïne heeft verschillende energiebronnen, waarvan nucleaire energie de belangrijkste is. Oekraïne telt maar liefst vijftien kerncentrales, die tot aan de Russische invasie ongeveer de helft van alle elektriciteit in het land genereerden. Het was dan ook bewust beleid van de Russen om in het begin van de oorlog prioriteit te geven aan de verovering van de kerncentrales. Rusland kreeg in maart controle over de grootste kerncentrale van het land, die van Zaporizja, en eerder al tijdelijk die van Tsjernobyl.

Steenkolen nu de belangrijkste energiebron

Rusland zit sinds de verovering van de kerncentrale bij Zaporizja aan de knoppen. Ze lieten de centrale, die zes reactoren heeft en de grootste is van Europa, nauwelijks draaien - vijf van de zes reactoren stonden uit. Maandag werd de kerncentrale bij Zaporizja volledig stilgelegd. Oekraïne moet het dus van andere energiebronnen hebben dan van nucleaire energie om de winter door te komen.

Steenkolen vormen nu de belangrijkste energiebron voor het land. Kolen worden steeds meer gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Probleem is dat een groot deel van de steenkolencentrales in het door Rusland bezette deel van Donetsk en Loegansk liggen. Oekraïne beschikt desondanks over toegang tot grote voorraden steenkolen en president Zelenski zei vorige week zelfs dat hij de mogelijkheid onderzoekt om buurland Polen te voorzien van 100 duizend ton steenkolen om het de winter te doen doorkomen.

Niet de vraag óf de winter streng wordt, maar hóe streng die wordt

Een andere belangrijke energiebron voor Oekraïne is gas. Het land gebruikt en beschikt over veel gas, maar is toch grotendeels afhankelijk van gasimport. Veel gascentrales en -reserves bevinden zich in het door Rusland bezette oosten. Gasleidingen liggen op veel plekken waar de Russen zijn gelegerd, en zijn vaak beschadigd.

Gas voorziet miljoenen Oekraïners van warm water en centrale verwarming. Als de gastoevoer compleet stil komt te liggen of als de gascentrales gebombardeerd worden, dan lopen miljoenen Oekraïners deze winter een groot risico; anders dan in West- en Zuid-Europa is het in Oekraïne niet de vraag óf de winter streng wordt, maar hóe streng die wordt.

De Russische aanvallen op Oekraïne’s energiebronnen vormen dan ook een groot gevaar voor het land. Tot nu toe hebben ze overigens weinig effect; de lokale gouverneur van de getroffen Charkov-regio zei dat maandagochtend alweer 80 procent van de elektriciteitstoevoer was hersteld.

