Met de juiste contacten is een vaccinatie in Kenia zo geregeld

“Ik ben gevaccineerd”, vertelt een medewerker van een administratiekantoor glunderend, op bezoek bij mijn huisbaas. Hij is een dertiger die volgens de vaccinatieregels in Kenia nog lang niet in aanmerking komt voor de inenting. Hij voegt er fluisterend aan toe dat het hem het equivalent van 20 euro kostte.

Kenia kreeg in maart ruim 1 miljoen vaccins die gratis uit­gedeeld zouden worden aan ­medisch personeel, politie, leger, onderwijskrachten en mensen boven de 58 jaar. Die lading – inmiddels op – was afkomstig uit de zogeheten Covax-deal waarin ontwikkelingslanden een hoeveelheid AstraZeneca geschonken kregen van internationale organisaties en welvarender landen. Het is de bedoeling dat de ontwikkelingslanden daarna zelf vaccins gaan kopen.

‘In deze pandemie is het ieder voor zich’

Kenia zegt dat een nieuwe lading is besteld in India, maar het is zeer de vraag of die op tijd komt om alle mensen die de eerste injectie kregen, binnen drie maanden de tweede toe te dienen. De administratief medewerker maakt zich daar nog geen zorgen over. Ook voelt hij zich niet bezwaard dat hij een vaccinatie heeft afgepikt van iemand die wel in aanmerking was gekomen als er nog vaccins waren geweest. “Mijn eigen vader is niet gevaccineerd, maar in deze pandemie is het nu eenmaal ieder voor zich.”

Het bedrijf waarvoor hij werkt, had de vaccinatie geregeld samen met een exclusief hotel bij mij in de buurt, waarvan de eigenaar de juiste contacten heeft binnen de overheid. In totaal werden meer dan dertig mensen gevaccineerd, een aardige winst voor degene die de anders gratis vaccinaties kwam toedienen.

Maar het zijn niet alleen ­mensen met goede contacten die aan de vaccinaties verdienen. Toen ik, ouder dan 58 jaar, mijn eerste vaccinatie ging halen bij een kliniek, werden er, om chaos te voorkomen, niet meer dan honderd mensen op het terrein toegelaten. Een bewaker moest daarop toezien. Maar het aantal aanwezigen groeide al snel toen de wachtenden voor de poort merkten dat een kleinigheid in de hand van de bewaker werkte als een Sesam open u.

‘Wat corruptie betreft is het makkelijk met de beschuldigende vinger te wijzen’

Het waren overigens niet alleen Kenianen die op slinkse wijze voordrongen bij de vaccinatie. Ook buitenlanders hebben zich daaraan schuldig gemaakt. Ik kreeg nogal wat foto’s op Whats­App toegestuurd waarop ze te zien zijn tijdens de vaccinatie.

Het verbaast niemand in Kenia dat bestrijding van de pandemie gepaard gaat met corruptie. Het is nu eenmaal een onlosmakelijk bestanddeel van het leven hier. President Uhuru Kenyatta gaf al eens publiekelijk toe dat zo’n 15 miljoen euro per dag uit de staatskas wordt gestolen. Zo verdwenen vorig jaar op mysterieuze ­wijze schenkingen van onder meer mondkapjes en medisch materieel direct na aankomst op het vliegveld. Later, zo bleek, werden die goederen gekocht door overheidsinstanties voor exorbitant hoge prijzen.

Het is wat corruptie betreft altijd makkelijk in Kenia de beschuldigende vinger te wijzen. Ook ik was samen met een vriendin bereid de regels te ontduiken door te proberen twee jonge mensen, panisch bang voor covid, gevaccineerd te krijgen. Maar een blik op hun identificatie zorgde ervoor dat ze werden weggestuurd door het medisch personeel. Terecht. Maar toch schoot het even door me heen: ik ken de juiste mensen niet!