Met de arrestatie van Maria Kolesnikova lijkt ook de laatste oppositieleider in Wit-Rusland uitgeschakeld

Er waren weinig redenen om aan te nemen dat Maria Kolesnikova het land zou willen verlaten. Op straat, bij het massaprotest in Minsk, is de opposante een graag geziene figuur. Zo was ze aanwezig bij een herdenking van een omgekomen demonstrant, waar ze meehuilde met de mensen. Bij het werkpaleis van Loekasjenko riep ze de protesterenden herhaaldelijk op om de politiemacht die daar stond opgesteld niet te provoceren. Kolesnikova had zelfs aardige woorden over voor de agenten, die ze op het hart drukte hun werk onder de president nog even vol te houden. “We komen jullie gauw redden”, zei ze. Daarbij hield ze haar twee handen gevouwen tot hartjes, alsof ze er kwistig mee rondstrooide.

Het verhaal van de aanhouding van Maria Kolesnikova kent verschillende varianten. Getuigen vertellen hoe de oppositievrouw maandagochtend van straat werd geplukt door gemaskerde mannen en in een busje zonder kentekenplaten werd geduwd; op hetzelfde moment verdwenen een aantal van haar medewerkers. Een kleine vierentwintig uur werd er niks meer van de opposanten vernomen, totdat de douane bij de Oekraïense grens dinsdagochtend meldde Kolesnikova te hebben aangehouden.

Volgens president Loekasjenko, die zich dinsdag liet interviewen door Russische journalisten, werd Kolesnikova nabij de grens met Oekraïne uit de auto geduwd door twee medewerkers toen ze samen uit het land wilden ‘ontsnappen’. Volgens de Oekraïense autoriteiten voorkwam de oppositieleidster dat ze het land werd uitgezet door haar paspoort ter plekke aan stukken te scheuren.

‘Stalinistische methodes’

“Maria zou onder geen enkele omstandigheid het land verlaten, behalve door geweld", reageerde Maksim Znak, advocaat en mede-lid van de zogeheten coördinatieraad van de oppositie, waarvan Kolesnikova een van de drijvende krachten is.

Terwijl het Kremlin zich op de vlakte houdt – “er is nog veel onduidelijk”, aldus woordvoerder Peskov – gaat Westerse landen de arrestatie van de oppositieleidster duidelijk te ver. “We eisen te weten waar Kolesnikova is, en roepen op tot vrijlating van alle politieke gevangenen”, aldus de Duitse minister van buitenlandse zaken Heiko Maas op maandagavond. Zijn Litouwse collega omschreef de manier waarop de oppositieleidster van de radar verdween als ‘Stalinistische methodes’.

De 38-jarige Maria Kolesnikova, die als dirigente afstudeerde in Stuttgart en fluit speelde in gerenommeerde orkesten, was tot voor kort artistiek directeur van een culturele organisatie in Minsk. Haar politieke loopbaan begon dit voorjaar, toen ze campagneleider werd van voormalig bankier Viktor Babarika die zich kandideerde voor het presidentschap. Toen hij werd gearresteerd, sloot ze zich aan bij oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die zich vlak na de verkiezingen van 9 augustus – onder eveneens onopgehelderde omstandigheden – gedwongen zag uit te wijken naar buurland Litouwen.

Lees ook:

Vrouwen zijn de drijvende kracht achter de Wit-Russische protesten, maar Loekasjenko onderschat hun invloed

De afgelopen weken wisten ze het geweld van straat te verbannen. ‘Politiek kan ook eerlijk, open en warm zijn, in plaats van mannelijk en wreed.’