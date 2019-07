Met aanslagen probeert Al Shabaab verkiezingen te ondermijnen

Meer dan 50 mensen raakten gewond. Het is de bloedigste aanslag sinds zeven jaar geleden de terroristische organisatie werd verdreven uit de stad.

Al Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval genomen en lijkt daarmee de bevolking van Jubbaland, waarvan Kismayo het commerciële centrum is, te willen intimideren. Angst voor aanslagen moet de inwoners in augustus weghouden van de stemlokalen. Het is ook een tegenslag voor de plannen van de Somalische regering om volgend jaar nationale verkiezingen te organiseren. Daarvoor was het tot nu toe te gevaarlijk.

Autobom

Een zelfmoordcommando liet een autobom exploderen bij de ingang van het Asasey Hotel waarna vier terroristen het gebouw binnenstormden. Pas na elf uur kregen de lokale autoriteiten de situatie weer onder controle. Het is de gebruikelijke wijze waarop Al Shabaab, dat van Somalië een islamitische republiek wil maken, zwaarbewaakte hotels en overheidsgebouwen in het hele land aanvalt.

Naast Somaliërs werden ook drie Kenianen, drie Tanzanianen, twee Amerikanen en één Brit gedood. Sommigen hebben een dubbele nationaliteit en zijn van Somalische afkomst. Het meest prominente slachtoffer is de Canadees-Somalische journalist Hodan Nalayeh. Ze staat bekend om haar webvideo's die de positieve kanten van Somalië en de Somalische diaspora laten zien. Dit alles onder het motto dat al genoeg negatief wordt bericht over Somalië.

De 43-jarige en zwangere Nalayeh werd geboren in Somalië maar groeide op in Canada. In 2014 richtte zij Integration TV op, een internationaal productiebedrijf dat zich richt op Somaliërs overal ter wereld. Vorig jaar besloten zij en haar echtgenoot, die ook omkwam in de aanslag, met hun twee kinderen naar Kismayo te verhuizen.

De stad ligt meer dan 500 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Mogadishu. In 2012 werd Al Shabaab uit Kismayo verdreven door eenheden van het Keniaanse leger, die deel uitmaken van Amisom, de strijdmacht van de Afrikaanse Unie (AU) in Somalië. Amisom helpt het Somalische leger in de strijd tegen Al Shabaab. Maar grote delen van het platteland van Jubbaland, evenals in de rest van het land, worden gecontroleerd door de terroristische organisatie.

Amisom telt 22.000 soldaten uit zes Afrikaanse landen die worden gesteund door Amerikaanse drones. Het Somalische leger heeft naar schatting 20.000 manschappen. Ondanks deze numerieke superioriteit is het nog altijd niet gelukt om het aan Al Qaida geallieerde Al Shabaab te elimineren.

Somalië heeft geen vrede gekend sinds in de jaren tachtig opstanden begonnen tegen de militaire dictatuur van president Siad Barre, die in 1991 werd afgezet. Daarna vochten clans met elkaar om de macht en sinds 2006 worden Somaliërs geterroriseerd door Al Shabaab.

