Met 1.425.775.850 inwoners laat India China achter zich

Ergens in India moet hij of zij volgens schattingen van de Verenigde Naties vrijdag geboren zijn: de 1.425.775.850ste inwoner van het Zuid-Aziatische land. Niet zomaar een kind, maar een waarmee het bevolkingsaantal van India langszij dat van China is gekomen. India heeft daarmee nu de meeste inwoners ter wereld.

De prognose van de VN komt wel met een kanttekening: hoeveel mensen er precíes India en China wonen, is niet bekend. Daarom is ook niet exact te zeggen of India vrijdag het stokje van China heeft overgenomen. Of dat dit nog moet gebeuren. Of dat dit misschien al maanden geleden is gebeurd.

“De realiteit is natuurlijk dat dit schattingen zijn”, erkent ook onderzoeker Stuart Gietel-Basten, gespecialiseerd in demografieën en bevolkingsaantallen in Azië, tegenover persbureau AP. “Maar ze zijn wel gebaseerd op een relatief robuust en consistente methodologie.”

De VN houden een uitgebreide database bij met de meest actuele cijfers die beide landen over hun bevolkingsaantallen hebben; onder andere China’s meest recente volkstelling van 2021, en die van India uit 2011. Aan de hand van die data wordt berekend hoe de bevolkingsaantallen zich in de toekomst zullen ontwikkelen, en uit die berekeningen rolde een datum waarop het aannemelijk leek dat de mijlpaal bereikt was: 14 april.

China’s vergrijzing

Voor China is dat een einde van een tijdperk; eeuwenlang had het land de meeste inwoners ter wereld. Volgens cijfers van Our World in Data, verbonden aan de Universiteit van Oxford, kwam in 1750 zelfs een kwart van alle wereldbewoners uit China, dat toen naar schatting 225 miljoen mensen telde.

Onderzoekers dachten aanvankelijk dat India langer nodig zou hebben om China in te halen, gedacht werd aan 2030. Maar doordat China’s bevolking vorig jaar opeens begon te krimpen, veel eerder dan verwacht, is dat proces versneld. Het was voor het eerst sinds 1961, na de gigantische hongersnood die uitbrak na Mao’s ‘Grote Sprong Voorwaarts’, dat China’s bevolking daalde in plaats van steeg.

Hoewel de Chinese eenkindpolitiek officieel in 2016 beëindigd werd, blijft het geboortecijfer zakken. De autoriteiten moedigen het krijgen van meer kinderen nu aan, maar die boodschap is aan veel jongeren niet besteed. Het leven is onzeker, duur, en twintigers en dertigers hebben veeleisende carrières waarop ze zich willen concentreren. De verwachting is dan ook, zeker met China’s snelle vergrijzing, dat het inwonersaantal de komende tijd alleen maar verder zal zakken.

Ook uitdagingen groeien

Tegelijkertijd zal India de komende tijd een stijgende lijn vasthouden, waarmee vergrijzing daar voorlopig nog geen probleem is. De helft van alle Indiërs is jonger dan 25 jaar; een groep die op korte termijn waarschijnlijk zelf ook weer kinderen zal krijgen. De uitdaging voor de Indiase autoriteiten is daarmee een flinke: de publieke voorzieningen en baankansen zullen moeten meegroeien met het snel toenemende aantal mensen.

Op papier lijkt het de goede kant op te gaan: India is een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Vorig jaar stootte het het Verenigd Koninkrijk nog van de troon als vijfde grootste economie ter wereld. Maar niet iedereen heeft daar profijt van; een op de zes Indiërs leeft nog altijd in armoede.

Dat India nu de meeste inwoners ter wereld heeft, en een van de grootste economieën, werpt ook vragen op: moet het bijvoorbeeld geen zetel krijgen in de Veiligheidsraad? Volgens minister van buitenlandse zaken Subrahmanyam Jaishankar is dat slechts een kwestie van tijd, zo drukte hij zijn publiek tijdens een bijeenkomst in Wenen begin dit jaar op het hart: “Het zal niet morgen al gebeuren. Maar op een dag is het zover, geloof me.”

