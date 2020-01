Merkel is tevreden met Libiëtop

Bondskanselier Angela Merkel is tevreden: het is haar gelukt om het begindraadje te vinden van een ingewikkelde kluwen van internationale belangen in Libië. Zondagavond maakte ze bekend dat alle landen die in het land tegengestelde belangen hebben, op een top in Berlijn hebben afgesproken om de strijdende partijen in het land niet langer militair te ondersteunen. Dat mocht eigenlijk al niet vanwege een wapenembargo, maar dat werd de afgelopen tijd aan alle kanten geschonden.

De situatie in Libië werd hoe langer hoe nijpender, doordat de strijdende partijen steun kregen vanuit het buitenland. Merkel had iedereen persoonlijk bijeen geroepen om een stap te zetten naar vrede. Trots verklaarde ze na afloop dat de deelnemende partijen het voorlopig eens werden.

Het is nog maar een begin, want na de bijeenkomst van zondag moet nog een reeks van bijeenkomsten volgen voor het definitief rustig wordt in Libië. Dat dat gebeurt, is is van groot belang voor Europa. Dat heeft niet alleen grote oliebelangen heeft in het land, maar wil ook voorkomen dat er opnieuw een grote hoeveelheid migranten naar Europa probeert te komen.

Nog geen volledige wapenstilstand

Bereikt werd in ieder geval dat er verder gepraat zal worden. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties bedankte Merkel voor haar inspanningen, die hij ‘bijzonder’ noemde. Maar Guiterres zei ook dat er nog geen volledige wapenstilstand is. Een bijeenkomst van vier uur was daarvoor iets te kort om dat voor elkaar te krijgen.

In Berlijn kwamen zondag de leiders bijeen van elf landen buiten Libië. Daarbij voegden zich vertegenwoordigers van de VN, de Europese Unie, de Afrikaanse Unie en de Arabische Liga. Ook de leiders van de twee strijdende partijen in het land zelf kwamen naar Berlijn, premier Fayez Saraj en veldmaarschalk Khalifa Haftar.

Achteraf vertelde Merkel dat de laatste twee niet bij de besprekingen zelf aanwezig konden zijn, omdat ze elkaars aanwezigheid niet kunnen velen. Met hen werd door Merkel en Heiko Maas, haar minister van buitenlandse zaken afzonderlijk overleg gevoerd. Beide heren stemden er toen in toe dat anderen namens hen mogen deelnemen aan verdere besprekingen.

Er moet een einde komen aan het strijden

De top was ingewikkeld, omdat niet iedereen in het buitenland het eens is over wat er in Libië moet gebeuren. Sinds veldmaarschalk Haftar in april met zijn Libische Nationale Leger (LNA) naar Tripoli oprukte en dreigde de internationaal erkende regering van Sarraj in Tripoli (GNA) omver te werpen, groeide de bemoeienis van buitenlandse machten aan beide kanten. Zo steunden Rusland en Frankrijk Haftar, maar stuurde Turkije militairen om Sarraj te helpen.

De vaststelling dat er aan het strijden een einde moet komen, is vanwege de verdeeldheid al een hele zet. In de komende dagen, zo zei VN-chef Guterres, zullen de partijen opnieuw in Geneve bijeenkomen om verder te praten.

“We weten dat de handtekeningen die vandaag zijn gezet nog niet voldoende zijn”, zei de Duitse minister Heiko Maas. Ook zei Maas dat hij er zich van bewust is dat er landen zijn met belangen die niet waren uitgenodigd. Zij zullen alsnog worden betrokken bij de gesprekken in de komende weken.

De Griekse regering was namelijk boos dat ze niet voor de conferentie in Berlijn was uitgenodigd. Ze had in Berlijn graag willen praten over de afspraken die Tripoli met Turkije over de verdeling van de zee heeft gemaakt.

Lees ook:

Europa is vooral erg verdeeld over de strijd in Libië

Met een vredesoverleg in Berlijn hoopt de Duitse bondskanselier Angela Merkel het initiatief voor onderhandelingen over Libië weer in Europese handen te leggen.