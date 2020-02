Merkel geschokt door schietpartij Hanau: samenleving geplaagd door een gif van haat en racisme

Bondskanselier Angela Merkel heeft de twee aanslagen op shishabars in Hanau vandaag fel veroordeeld. Bij de schietpartij kwamen elf mensen om het leven, inclusief de dader. Negen van hen zouden een migratieachtergrond hebben. Dit hebben bronnen bij het onderzoek naar de moordpartij bevestigd.

De Duitse samenleving wordt geplaagd door een gif van haat en racisme, zei bondskanselier Angela Merkel na aanslagen op shishabars in Hanau. “Dit gif bestaat in onze samenleving en er zijn al veel te veel misdaden aan te wijten” aldus Merkel. Ze beloofde dat alles in het werk wordt gesteld om de achtergronden van deze aanslag op te helderen.

Een 43-jarige man uit Hanau nam woensdagavond twee shishalounges onder vuur. Negen mensen kwamen om het leven. Het gaat volgens Duitse media voornamelijk om Duitsers van buitenlandse afkomst. Volgens de Turkse ambassade in Berlijn zijn er bij de aanslagen op shishabars in Hanau vijf Turkse staatsburgers omgekomen. Vier van de vijf gewonden hebben ook een migratieachtergrond.

De 43-jarige dader en zijn moeder zijn kort na de schietpartijen in zijn woning dood aangetroffen. De politie vermoedt dat de man zijn moeder doodschoot voor hij zelfmoord pleegde. Hij zou op eigen houtje hebben gehandeld.

Duitse federale aanklagers belast met terrorisme onderzoeken de schietpartij in Hanau. Volgens de federaal procureur-generaal Peter Frank had de schutter “uiterst racistische” ideeën. Dat verklaarde hij na onderzoek van videoboodschappen en een soort van manifest dat op de internetsite van de verdachte is gevonden.

‘Een aanslag op onze vrije samenleving’

In Duitsland is geschokt gereageerd op de schietpartij. De Duitse minister van binnenlandse zaken van Hessen, Peter Beuth, veroordeelt het bloedbad als “een aanslag op onze vrije en vreedzame samenleving”.

Parlementslid Hanau Katja Leikert (CDU) sprak haar medeleven uit met de nabestaanden van de slachtoffers. “In deze afschuwelijke nacht wens ik alle nabestaanden van de slachtoffers veel sterkte en de gewonden een snelle genezing.” Leikert bedankt ook nog de politieagenten die bezig zijn met de zaak.

Ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft ontsteld gereageerd op de schietpartij. “De tragedie die gisternacht in Hanau plaatsvond heeft me diep geschokt”, schreef de Duitse op Twitter. “Mijn gedachten zijn bij de familie en vrienden van de slachtoffers, aan wie ik mijn oprechte deelneming overbreng. Wij rouwen met hen.”

Bij aankomst voor een speciale EU-top gebruikte Von der Leyen later zwaardere woorden dan “tragedie” en noemde de schietpartij een “afschuwelijke en laffe daad”. Dat deed ze omdat er publieke kritiek op het woord tragedie was losgebarsten. Het team dat de account van de Duitse beheert verontschuldigde zich daar vervolgens voor.

“Ik zeg het zeer duidelijk, dat vreemdenhaat en racisme geen plaats in Europa hebben”, aldus Von der Leyen voor de top. “We staan niet open voor diegenen die onze samenleving willen splijten met hetzes en vreemdelingenhaat.”