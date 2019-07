Merkel en May distantiëren zich van racistische opmerkingen Trump

“Ik distantieer me hier volledig van en voel solidariteit met de aangevallen vrouwen”, zei Merkel gisteren tijdens haar traditionele zomer­persconferentie in Berlijn. Merkel zei dat ze zich distantieert van Trumps opmerkingen over de drie vrouwen.

In werkelijkheid waren er vier aangevallen vrouwen, maar de journalist die haar de vraag stelde sprak van drie, waarna ze dat aantal herhaalde. Merkel zei ook dat ze zich persoonlijk solidair voelt met de vrouwen.

De bondskanselier zei ook dat mensen van zeer verschillende nationaliteiten hebben bijgedragen aan de kracht van de Verenigde Staten. De opmerkingen van Trump gaan volgens haar in tegen alles dat Amerika groot maakt en zijn wat haar betreft ook in tegenspraak met de essentie van de VS.

Theresa May noemde de taal die Trump bezigde ‘volstrekt onaanvaardbaar’. In een tweet riep de Amerikaanse president zondag verschillende vrouwelijke Democraten op om terug te gaan naar hun door criminaliteit geïnfecteerde veronderstelde thuislanden en de problemen daar op te lossen in plaats van de VS goede adviezen te geven.

Trump herhaalde zijn uitspraken woensdag tijdens een campagnebijeenkomst in Greenville, North Carolina. Zijn publiek begon daarop te schreeuwen: ‘Stuur ze terug, stuur ze terug!’

De vier vrouwelijke politici zijn burgers van de VS. Drie werden geboren in de Verenigde Staten, één kwam uit Somalië, maar werd als tiener genaturaliseerd. Trump zelf verwerpt alle aantijgingen van racisme. Op dinsdag liet hij de wereld nog via Twitter weten dat hij ‘geen racistische bot in zijn lijf heeft’.