Merkel blust in Brussel haar laatste brandjes

Als de vrouw die vanaf haar eerste Europese top in 2005 al de ‘koningin van het compromis’ werd genoemd, zullen de Europese leiders Angela Merkel als bondskanselier van Duitsland nog gaan missen. Het is dezer dagen haar laatste Europese top in Brussel, de laatste ruzie, het laatste vorkje ‘zeebaars met verveineschuim’ met Emmanuel Macron. Het is ook voor het laatst dat ze een poging doet de gemoederen tot bedaren te brengen.

Want die zijn nogal hoog opgelopen, over de Poolse rechtsstaat vooral. Europa wordt hoorndol van het voortdurende Poolse gemarchandeer met de onafhankelijkheid van rechters en inmiddels ook met het Europese recht. Een door de politiek benoemd grondwettelijk hof oordeelde onlangs dat de Poolse grondwet boven de Europese gaat.

“De onafhankelijkheid van rechters is niet onderhandelbaar”, brieste de Nederlandse premier Rutte voordat hij bij de vergadering van leiders naar binnen liep. Zijn Hongaarse collega Victor Orbán, als vriend van Polen, kaatste met een overtuigd gezicht terug dat Brussel een ‘heksenjacht’ tegen Polen voert.

Merkel meent intussen dat het probleem van de Poolse rechtsstaat vooral onderwerp moet zijn van een goed gesprek. Ze ziet weinig heil komen van alle pogingen van de Europese Commissie om de kwestie juridisch aan te pakken. “Een lawine van rechtszaken bij het Europese Hof zal het zeker niet oplossen”, zei ze voor ze de vergadering in ging.

De vraag wat de EU is

De bijeenkomst van Europese leiders zou eigenlijk over de gestegen energieprijzen, achterblijvende vaccinleveringen en handel gaan, maar op het laatste moment was de Poolse rechtsstaat nog aan de agenda toegevoegd.

Dat was op verzoek van Polen zelf, want het land meent dat Brussel zich steeds meer domeinen toeëigent. Rechtspraak is volgens Polen een eigen, nationaal pakkie-an. Een onbegrijpelijk standpunt, zo liet David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement aan de Europese leiders weten. “Polen schreef de wetten die in Europa gelden samen met ons allemaal. We maakten samen de regels, dus er kan geen sprake van zijn dat de EU die oplegt.”

Toch is het de moeite waard om naar Morawiecki te luisteren, zegt Merkel. Volgens haar ligt er onder zijn klacht een diepere laag, namelijk: “De vraag wat de EU is. Moet het een steeds hechtere unie zijn, of meer nationaal? Dat is niet alleen iets dat speelt tussen Polen en de EU. Het speelt in meer lidstaten.” Het zal niet een discussie zijn waar ze gisteren aan toe zijn gekomen, daarvoor lagen de benaderingen te ver uiteen.

Kernbomoptie

Waar premier Mark Rutte sprak over ‘artikel 7 in gang zetten’ – de gecompliceerde kernbomoptie waarbij een lidstaat zijn stemrecht verliest – zagen andere nationale leiders meer in het aanmoedigen van de Europese Commissie om financiële maatregelen tegen Polen te treffen. Een derde groep verkoos de benadering-Merkel.

Tot die laatste groep behoorde bijvoorbeeld de Luxemburgse premier Xavier Bettel, die het nogal armoedig vindt om een collega-land boetes op te leggen. “Als het alleen werkt met geld, dan hebben we een moreel probleem”, zei hij. “Laten we eerst praten en samen een oplossing vinden en niet onmiddellijk beginnen over boetes of geld.”

De vergadering van de regeringsleiders verliep naar verluidt zonder stemverheffen. Volgens een bron leek het er sterk op dat de leiders zowel de dialoog willen inzetten, als de sanctiemogelijkheden die in de Europese verdragen staan. Dat betekent dat de miljarden aan Europese subsidies voor Polen binnenkort echt in gevaar komen.

