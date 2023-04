Mensen op de vlucht, dode lichamen in de straten – van een bestand is in Soedan nog niets te merken

Een tweede poging tot een staakt-het-vuren in Soedan leek woensdagavond wederom op niets uit te lopen. Diverse persbureaus en nieuwszenders meldden dat er nog zware gevechten plaatsvonden in de hoofdstad Khartoem, onder meer bij het presidentieel paleis.

Dinsdagmiddag liet de RSF, aangevoerd door generaal Hemedti, nog via Twitter weten dat er opnieuw een wapenstilstand voor 24 uur zou zijn overeengekomen, die woensdag om 18 uur zou moeten ingaan. Dat nieuws kwam zonder bevestiging van de tegenpartij, de SAF, onder leiding van Abdallah Fattah Al-Burhan.

Sinds een week vechten in Soedan de troepen van twee generaals, Hemedti en Al-Burhan, tevens vicepresident en president van het land. De internationale gemeenschap poogt beide partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen en op zijn minst een korte pauze in de gevechten voor elkaar te krijgen, tot nu toe zonder resultaat.

Een dag eerder was hiertoe ook al een poging gedaan, maar bleek de hoop op een adempauze een illusie. De vuurgevechten gingen dinsdagnacht gewoon door, waarbij beide zijden elkaar snel de schuld gaven van het verbreken van het bestand. Ook woensdag werd er overdag hevig gevochten in de hoofdstad. Nabij het hoofdkwartier van het leger en het ministerie van defensie werd volgens verslaggevers van Al Jazeera hevig gestreden, compleet met artilleriebeschietingen.

Eerder op de dag waren er voornamelijk schoten te horen rondom het vliegveld. In het aan de overkant van de Nijl gelegen Omdurman zou zijn gevochten rondom het gebouw van de staatstelevisie. Beide zijden claimen aan de winnende hand te zijn – claims die momenteel onmogelijk kunnen worden geverifieerd.

Geheime Duitse evacuatie mislukt

Persbureaus melden dat duizenden burgers inmiddels de hoofdstad hebben verlaten. Honderden mensen gaan te voet, zoveel mogelijk bagage met zich meedragend, sommige in auto’s. “Khartoem verandert in een spookstad”, aldus Atiya Abdalla Atiya, een arts, tegenover AP.

Vijftien ambassadeurs in de stad maakten woensdagavond bekend dat er zeker 270 burgerdoden zijn gevallen. Dat aantal zal in werkelijkheid hoger liggen aangezien nog lang niet alle slachtoffers zijn meegeteld: ooggetuigen vertellen hoe in Khartoem de dode lichamen op straat liggen, die niet kunnen worden weggehaald door het aanhoudende geweld op straat.

Nederland stuurt twee transportvliegtuigen naar Jordanië voor het geval Nederlanders uit Soedan kunnen worden geëvacueerd. Buitenlandse Zaken heeft contact met vijftig Nederlanders die vastzitten in Soedan. Minister Wopke Hoekstra benadrukt dat het gaat om een voorbereiding, of een evacuatie plaats kan vinden is nog onduidelijk.

Duitsland poogde woensdagochtend met drie militaire transportvliegtuigen in het geheim zijn burgers te evacueren, maar moest deze operatie volgens Der Spiegel wegens aanhoudende gevechten bij het vliegveld afbreken. Zo’n 150 Duitse staatsburgers hadden geëvacueerd moeten worden, maar de vliegtuigen keerden onverrichter zake terug. Eerder moest een vliegtuig met onderhandelaars van de Afrikaanse Unie die werden ingevlogen, eveneens rechtsomkeert maken omdat het te onveilig was te landen in Khartoem.

