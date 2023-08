Meloni's vriend onder vuur na opmerkingen over verkrachting

De 19-jarige vrouw was dronken. Giambruno merkte op: “Als je uitgaat, heb je het volste recht om dronken te worden, daarover mag geen enkel misverstand bestaan. Maar als je vermijdt om dronken te worden en je bewustzijn te verliezen, vermijd je het misschien ook om in bepaalde problemen verzeild te raken, want dan kom je een wolf tegen.”

De woorden van Giambruno, een tv-journalist die sinds deze zomer een dagelijks actualiteitenprogramma presenteert, veroorzaken verontwaardiging en woede. Artiesten, politici uit de oppositie, feministen en influencers verwijten hem victim blaming: de schuld bij het slachtoffer leggen.

Zo schreef Chiara Ferragni, een immens populaire influencer met bijna dertig miljoen volgers op Instagram: “We hebben geen problemen met de wolven, en ook niet met goede reuzen, monsters, honden en andere beesten. Ons probleem zijn de mannen.” Zangeres Ornella Vanoni zei in een ultrakorte video: “De wolf zit niet in een glas, die loopt buiten.”

Verbloemde ontkenning

Giambruno verdedigt zich en noemt de ophef over zijn uitspraak ‘surrealistisch’ omdat hij de verkrachters ‘beesten’ heeft genoemd. De vriend van Meloni maakte zijn omstreden opmerking terwijl veel Italianen geschokt zijn door twee groepsverkrachtingszaken. De media staan er bol van.

De ene zaak is die van de jonge vrouw in Palermo, die zo beschonken was dat ze nauwelijks op haar benen kon staan – zo tonen camerabeelden. Zes jonge mannen hebben haar toen verkracht terwijl de zevende alles filmde. Na hun arrestatie, half augustus, heeft het slachtoffer op sociale media een berg commentaar over zich heen gekregen in de trant van ‘eigen schuld, dikke bult’ en ‘je had er zelf zin in’. Ze zit er nu helemaal doorheen, melden de dagbladen.

De tweede zaak is die van twee nichtjes van tien en twaalf in een achterstandswijk van Caivano, bij Napels. De meisjes zijn herhaaldelijk door een groep jongens seksueel misbruikt. De uiterst rechtse premier Meloni bezocht de wijk donderdag om haar solidariteit met de slachtoffertjes en de wijkbewoners te uiten. Maar over de uitlatingen van Giambruno, met wie ze tien jaar samen is en een dochtertje heeft, zweeg ze.

Vorige maand al, toen de temperaturen boven de veertig graden stegen, gingen Italiaanse wenkbrauwen omhoog bij Giambruno’s verbloemde ontkenning van de klimaatverandering. Hij zei toen dat het geen nieuws is dat het in juli warm is. Linkse commentatoren merken op dat het onduidelijk is of de journalist zijn eigen meningen verkondigt of een populistisch doorgeefluik van zijn post-fascistische partner is.

