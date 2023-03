Meloni beschermt ‘Italiaanse beschaving’ met verbod op kweekvlees

De ministersploeg van premier Giorgia Meloni heeft deze week een wetsontwerp goedgekeurd dat de productie, consumptie, import en handel in ‘synthetisch vlees’ niet toestaat. Die term gebruikt de regering voor kweekvlees, dat in een laboratorium van stamcellen van dieren wordt gemaakt. Overtreders kunnen een boete van tienduizenden euro’s krijgen.

Kweekvlees kan een alternatief worden voor de biefstukken en kipfilets die de intensieve veeteelt levert. Het wordt nog niet op grote schaal geproduceerd en ook niet in de EU verkocht. De regering spreekt van een ‘voorzorgsmaatregel’.

Geen ‘synthetisch vlees’ maar ‘duurzaam vlees’

Landbouwminister Francesco Lollobrigida, van de zeer rechtse regeringspartij Broeders van Italië, somde een hele reeks zaken op die hij met dit verbod zegt te beschermen: de volksgezondheid, de landbouw, de Italiaanse beschaving, tradities en eetcultuur. “Italië is het eerste land dat niet het risico loopt synthetisch voedsel op zijn markt te krijgen.” De minister ziet kweekvlees als een bedreiging voor het milieu en de boeren. “Als we voedsel in een laboratorium gaan produceren, verdwijnt onze biodiversiteit. Wij willen niet dat ons productiemodel, dat is gebaseerd op de band tussen de mens en de aarde, verdwijnt”, vertelde hij donderdagavond op tv.

Het Italiaanse parlement kan het wetsontwerp nog veranderen, en intussen komen er vanuit alle hoeken felle reacties. Critici struikelen alleen al over de woordkeus van de minister. “Er is niks synthetisch aan kweekvlees”, verklaarde Roberto Defez van nationale onderzoeksraad CNR tegen persbureau Ansa. “Het ontstaat door de vermeerdering van cellen, niet door een chemische reactie.”

Oppositie-senator Julia Unterberger meent intussen dat de regering ‘synthetisch’ expres gebruikt om walging op te roepen. “We zouden het ‘duurzaam vlees’ moeten noemen.” Ze vindt dat kweekvlees juist verder moet worden geëxploreerd om te zien of de intensieve veeteelt – met z’n antibiotica, hoge waterconsumptie en uitstoot van broeikasgassen – erdoor kan krimpen. “Onze regering wil bedrijven die het wagen zich hiermee bezig te houden beboeten. Ondertussen gaan andere landen gewoon door met onderzoek.”

Voedselsoevereiniteit

De coalitieregering van Meloni is aan de macht gekomen met de belofte op te komen voor de Italiaanse voedselproducten. Het landbouwministerie van Lollobrigida is – veelbetekenend – uitgebreid met ‘voedselsoevereiniteit’. De Italianen vinden alles wat met eten te maken heeft heel belangrijk.

Omdat de EU huiskrekelpoeder als voedingsmiddel heeft toegestaan, heeft de Italiaanse regering vorige week bepaald dat wanneer er insecten in voedselproducten zitten, dat duidelijk op de etiketten moet staan. Die producten moeten ook in aparte schappen in de winkel staan.

De invloedrijke vereniging van landbouwers Coldiretti is blij met dit beleid. Kweekvlees bestaat volgens voorzitter Ettore Prandini uit ‘gekgeworden cellen’. Hij ziet zelfs een complot: via dit type voedsel zijn multinationals doelbewust bezig de traditionele eetgewoontes van de Italianen te vernietigen.

‘Kweekvlees is de toekomst’

Het front dat zich tegen het verbod verzet, is breed. Een kleine liberale oppositiepartij start een handtekeningenactie. De Dierenbescherming benadrukt dat het lijden van dieren in de intensieve veeteelt door kweekvlees zou kunnen worden voorkomen. En donderdag riep Beppe Grillo, goeroe en oprichter van de Vijfsterrenbeweging, zijn volgers op om zich goed te informeren. ‘Kweekvlees is de toekomst, voor de redding van dieren en onze planeet’, schreef hij op zijn blog.

