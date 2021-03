Meghan splijt de Britten, met dank aan de tabloids

Het is een fenomeen dat al stamt uit de 18de eeuw: de Britse tabloids. In 1770 kwam de Britse eerwaarde Henry Bates op het lumineuze idee om naast de bestaande, serieuze kranten een krant te wijden aan roddel en achterklap over de prominente burgerij. Schandaalbladen, werden ze toen genoemd.

Bates raakte er al snel dusdanig bedreven in dat zijn verdienmodel bestond uit het verkopen van kranten, maar ook uit het chanteren van Britten waar hij pijnlijke verhalen over had bemachtigd. Bent u niet bereid om mij te betalen? Dan staat het morgen op de voorpagina van The Morning Post, zoals de eerste tabloid heette.

Diana en Meghan

Nu, 250 jaar later, is er in de kern niet zo wezenlijk veel veranderd. De tabloids leven nog steeds van schandaal naar schandaal, meestal door henzelf gecreëerd. De truc is om eerst iemand tot eindeloze hoogte op te hemelen waarna hij of zij vervolgens tot de enkels toe kan worden afgebrand. Het overkwam prinses Diana en overkomt nu Meghan Markle.

In de aanloop naar haar huwelijk met prins Harry was alles wat ze deed fantastisch. Ze was met haar achtergrond als succesvolle actrice en voorvechter van vrouwenrechten de aangewezen persoon om het stoffige Buckingham Palace eens grondig op te schudden. Ook bracht ze met haar donkere huidskleur ineens veel meer diversiteit in het witte Windsorbolwerk. In alle opzichten was ze het tegenovergestelde van de keurig in het gelid opgevoede Kate, de vrouw van Harry’s broer William. Van haar onweersproken gedrag kon de schandaalpers niet leven.

Tabloidhetze

Maar nadat de waardering voor Meghan rond haar huwelijk in mei 2018 tot ongekende hoogte was gegroeid, begonnen de verschillende boulevardkranten stukje bij beetje aan haar te zagen. Ze publiceerden het ene na het andere uit de lucht gegrepen verhaal. Dan weer wreef ze overdreven lang over haar zwangere buik. Dan weer bevatte het bruidsboeket wat ze bij zich had giftige stoffen. Dan weer werd het feit dat ze avocado’s at gekoppeld aan de bloedige strijd in Latijns-Amerika die er tegen avocadoboeren woedt. Dan weer bracht ze Kate voortdurend aan het huilen. Dan weer was ze een afstammeling van Jack the Ripper, de Britse seriemoordenaar uit de 19de eeuw.

Dit waren geen artikelen die weggestopt zaten in twee kolommen op pagina 28, maar regelmatig voorpaginaverhalen. De tabloidhetze vormde basis voor het besluit van Meghan en Harry om naar Californië te verhuizen, iets wat tot de definitieve breuk met het koninklijk huis leidde.

Sindsdien splijt Meghan de Britten. Waarbij de oudere generaties veelal geen goed woord voor haar over hebben en de jongeren het voornamelijk voor haar opnemen. Het feit dat The Sun en The Daily Mail nog altijd de best gelezen kranten van het land zijn, met name onder 50-plussers, zal daar ongetwijfeld een rol in spelen.

