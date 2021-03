Meghan Markle wilde ‘niet meer leven’ en voelde zich in de steek gelaten door het Britse koningshuis

Markle zei in het interview dat ze op een gegeven moment “niet meer wilde leven.” “Dat was een hele enge en echte gedachte.” Ze legde ook uit dat ze als vrouw van een prins niet zomaar op eigen houtje naar een ziekenhuis kon gaan. “Dat gaat gewoon niet. Ik kon geen Uber bestellen in het paleis, zo werkt het gewoon niet. Je levert alles in: mijn paspoort, mijn rijbewijs, mijn sleutels.”

Prins Harry verklaarde dat ook hij op dat moment niet wist wat hij moest doen, en daar zelf ook mentaal onder leed. “Ik denk dat ik me schaamde om dat toe te geven”, vertelde hij over de psychische problemen van zijn vrouw. In zijn familie zou dat ook niet bespreekbaar zijn. “Daar is het idee altijd: zo is het gewoon. We moeten allemaal met deze druk omgaan.”

Markle zei ook dat ze zich niet beschermd voelde door de koninklijke familie toen de Britse tabloids haar begonnen aan te vallen. “Ze waren bereid te liegen om bepaalde mensen in de koninklijke familie te beschermen, maar ze wilden de waarheid niet vertellen als het aankwam op het beschermen van mij en mijn man.”

Het Britse koninklijk huis leek vorige week al de tegenaanval in te hebben gezet toen de Britse krant The Times meldde dat er een onderzoek komt naar Meghan Markle. Ze zou haar personeel zodanig neerbuigend bejegenen, dat er al twee assistentes waren weggelopen en een derde in tranen was uitgebarste. De krant baseerde zich op informatie die van het paleis zelf kwam.

Huidskleur

Markle vertelde verder dat er tijdens haar zwangerschap in het paleis “zorgen over hoe donker de huid van de baby zou zijn” waren. De gesprekken vonden plaats tussen prins Harry en iemand van wie ze de identiteit niet bekend wilde maken. Ze zei te vermoeden dat de gemengde afkomst van haar kind reden was om hem niet de titel prins te geven. Prins Harry, die later aanschoof bij het interview, bevestigde dat de conversatie had plaatsgevonden, maar verklaarde nooit openbaar te zullen maken wat daarin precies is gezegd.

Prins Harry zei zich in de steek gelaten voelt door zijn vader, kroonprins Charles. “Ik ben erg teleurgesteld. Hij heeft iets soortgelijks meegemaakt en weet hoe deze pijn voelt. Ik zal altijd van hem blijven houden, maar ik heb erg veel pijn door wat er is gebeurd.”

De eerste periode nadat Harry gebroken had met het Britse hof, beantwoordde hij zijn telefoontjes niet meer. “Ik heb hem altijd graag gemogen, maar er waren vele incidenten”, aldus Harry. Hij betreurt ook dat de Windsors hem niet hebben gesteund toen zijn vrouw slachtoffer was van racistische aanvallen.

Hij zegt wel medelijden te hebben met zijn vader Charles en broer William. Hij stelt hij dat zijn vader en broer vastzitten in de instantie die het Koninklijk Huis is. “Net als ik er ooit in vast zat, zonder dat ik dat doorhad. Maar zij kunnen niet weg.”

Op de vraag van Oprah waarom ze Groot-Brittannië hebben verlaten, antwoordde Harry “een gebrek aan steun en begrip”. “Ik heb de zaak zelf in handen genomen, ik moest dat voor mijn familie doen”, klonk het. De prins was vooral bevreesd dat de geschiedenis van zijn moeder prinses Diana – die bij een achtervolging door paparazzi verongelukte – zich zou herhalen.

