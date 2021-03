Meghan Markle vs Buckingham Palace: wie vertelt de waarheid?

Het Britse koningshuis deed deze week een poging om het publiek te beïnvloeden vóór de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan aanstaande zondag een interview geven bij Oprah op de Amerikaanse televisie. Donderdag sloeg Meghan terug met een fragment uit dat televisie-interview.

“The Firm speelt een actieve rol in het vertellen van onwaarheden over ons”, zegt Meghan daarin. Het Britse koningshuis wordt door ingewijden ‘The Firm’ genoemd. Ook is te zien hoe Oprah haar vraagt wat de royals ervan zullen vinden dat ze haar verhaal op televisie doet. “Alsof er een risico is om dingen kwijt te raken”, zegt Meghan dan. “Ik denk dat we al veel kwijt zijn.”

“There is an active role the firm is playing in perpetuating falsehoods about us…”



Meghan Markle’s claim in latest clip from Oprah interview as Buckingham Palace investigates ‘allegations’ The Duke and Duchess of Sussex bullied staff. #OprahMeghanHarry #MeghanMarkle pic.twitter.com/NvQbmsX0id — HuffPost UK (@HuffPostUK) 4 maart 2021

Het fragment werd in de openbaarheid gebracht nadat de Times eerder deze week publiceerde over een interne brief die de communicatiemedewerker Jason Knauf in 2018 stuurde over de gedragingen van Meghan, die sinds 2017 de verloofde en later de vrouw van prins Harry was. Ze zou haar personeel zodanig neerbuigend bejegenen, dat er al twee assistentes waren weggelopen en een derde in tranen was uitgebarsten. Knauf vreesde dat de koninklijke familie er niets tegen zou beginnen.

De Times schreef eerlijk op dat de krant met de brief was benaderd door vertegenwoordigers van het koninklijk huis die tegenwicht willen bieden aan het beeld dat Meghan en Harry in hun televisie-interview zullen gaan oproepen. Maar Meghan en Harry laten weten dat de voorstelling van zaken die in de Times staat, apert onjuist is. Het zou juist andersom zijn: Meghan is het slachtoffer van pesterijen.

Hoe dat precies in elkaar zit, moeten we nog te weten komen. Het volledige interview wordt zondag uitgezonden, als het bij ons nacht is.

