Meghan en Harry overladen koningshuis met kritiek. ‘Karaktermoord gepleegd’

Misschien zullen ze zwijgen, misschien zullen ze ontkennen, misschien zullen ze proberen het tweetal voor gek te verslijten.

Maar iets zullen ze moeten doen. Het beeld dat de twee uitgetreden koningskinderen zondag van het leven binnen ‘de firma’ schetsten, was niet bepaald fraai. Samengevat: Het Britse koningshuis is een kil instituut met kwaadaardige trekjes.

Harry en Meghan maken er sinds kort geen deel meer van uit. Ze hebben al hun titels en hun rollen ingeleverd, de verbouwing van hun amper bewoonde paleis terugbetaald en ze moeten nu zelf een inkomen bijeen scharrelen. Dat laatste lukt beter dan hun leven binnen de paleismuren, tussen 2018 en 2020. Dat was een drama waarbij doden hadden kunnen vallen.

Diep ongelukkig en alleen

Zo heeft prins Harry’s echtgenote Meghan het in ieder geval beleefd. Als nieuwkomer was ze in 2017 naïef geweest, ze had gedacht dat het leven in een koningshuis zou lijken op dat van supersterren in Los Angeles. Ze had een beeld van beveiliging, mooie huizen, maar ook van een beschermd leven met familie. Maar het was anders geweest, vertelde ze aan interviewer Oprah Winfrey. Ze had zich er zo ongelukkig en alleen gevoeld dat ze regelmatig aan zelfdoding had gedacht.

Wie er precies zo gemeen waren, bleef in het midden. Het was in ieder geval niet de 94-jarige Queen Elizabeth geweest, want met haar bellen zowel Harry als Meghan nog regelmatig. Laatst nog, toen Elizabeths echtgenoot Philip (99) met hartklachten in het ziekenhuis was opgenomen, had Meghan op een ochtend de telefoon gepakt om haar medeleven te laten blijken. Vol warmte vertelde ze ook aan Oprah over die ene keer dat ze naast de Queen in de auto had gezeten, en de oude vrouw haar dekentje óók over de koude dijen van Meghan had gevleid.

Maar voor de anderen hadden ze weinig goede woorden over. Wie degene is geweest die aan Harry heeft gevraagd ‘welke huidskleur hun kinderen zouden hebben’, bleef in het midden, maar het was duidelijk dat het geen uitzondering was geweest. De paleizen van de Britten zitten niet vol met voorstanders van de multiculturele samenleving. Het was een belangrijke reden geweest dat Meghan zich er permanent ongewenst had gevoeld.

Wie bracht wie aan het huilen

‘Karaktermoord’, zei ze dat op haar is gepleegd. Want iemand van binnenuit heeft de tabloids voorzien van hun verhalen, zoals dat Meghan haar schoonzus Kate aan het huilen had gemaakt met een opmerking over een bruidsmeisje. Het was precies andersom geweest, zei Meghan. Kate vond iets van de bruidsmeisjes, Meghan was in huilen uitgebarsten. Het steekt Meghan dat niemand dat verhaal ooit heeft rechtgezet.

Maar ook prins William, de broer van Harry, en hun vader prins Charles kwamen er niet goed vanaf. Op zijn allerbeleefdst vertelde Harry aan de Amerikanen dat hij met beiden amper meer contact heeft. Hij vindt dat ze allebei ‘gevangen’ zitten in het koninklijk systeem. “Ik voel medelijden met ze”, zei hij, “omdat zij geen mogelijkheid hebben om eruit te stappen.” Dat hij dat wel heeft gedaan, heeft hun onderlinge band geen goed gedaan.

Zo zat het twee uur durende interview barstensvol brisante nieuwtjes. Er was de onthulling dat Meghan en Harry in het geheim getrouwd zijn, drie dagen voor ze elkaar voor het oog van de wereld het ja-woord gaven, omdat ze hun verbintenis geen publiek bezit wilden laten zijn. Het bericht dat hun volgende kind, dat nu nog in Meghans buik zit, een dochter zal zijn en dat ze het bij twee kinderen willen houden.

In de kou gezet

Maar dat zijn niet de elementen waar de vergaderingen nu in de Britse paleizen over gehouden zullen worden. Die zullen gaan over de grote ondertoon van racisme die doorklonk in de verhalen van de geïnterviewden over hoe dat hele koningshuis Meghan in de kou liet staan.

Ze had geprobeerd duidelijk te maken hoe ze zich voelde onder de overdonderende negatieve berichtgeving in de tabloids bijvoorbeeld, maar de koninklijke familie deed niets om die te corrigeren.

Wel werd er openlijk gesproken over de vraag of het nog ongeboren oudste kind van Meghan en Harry wel of niet beveiligd zou worden. Er werd besloten van niet. Hij zou ook geen ‘prins’ heten. Ook toen voelde Meghan dat ze haar en haar kind als een baksteen lieten vallen.

Ook haar echtgenoot Harry vindt dat hij in de kou is gezet. Dat hij zijn eigen beveiliging tegenwoordig moet betalen, is een klap geweest die hij niet had zien aankomen. “Ik ben nu eenmaal geboren in deze veiligheidsomstandigheden. Ik had niet verwacht dat ze me dat zouden afnemen. Nu leef ik van de erfenis van mijn moeder. Ik denk soms dat zij het allemaal al zag aankomen.”

Prinses Diana, de moeder van Harry, werd evenmin gepruimd door de koninklijke familie. Ze was er doodongelukkig geweest. Diana stierf bij een auto-ongeluk toen Harry een tiener was. Tegen Oprah Winfrey zei Harry dat hij bang was geweest ‘dat het allemaal opnieuw gebeurde’.

Het interview, waarvoor het paar overigens niet is betaald, is maandagavond te zien op de Britse en Belgische televisie. In Nederland wordt het dinsdagavond uitgezonden.

Lees ook:

Meghan Markle vs Buckingham Palace: wie vertelt de waarheid?

Het liep al niet heel lekker tussen Buckingham Palace en het losgeraakte prinsenkoppel Harry en Meghan, maar deze week werden de verhoudingen nóg slechter.

Meghan Markle splijt de Britten, met dank aan de tabloids

De truc van de tabloids is om eerst iemand tot eindeloze hoogte op te hemelen waarna hij of zij vervolgens tot de enkels toe kan worden afgebrand. Het overkwam prinses Diana en overkomt nu Meghan Markle.