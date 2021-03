Megaproducent India stelt exportbeperkingen voor coronavaccins in

Het lijkt wel of overal de ophaalbruggen worden opgetrokken. De Europese Unie heeft het toezicht verscherpt op de export van coronavaccins, en deze week stopte India tijdelijk de uitvoer van vaccins van AstraZeneca.

Dat is een gevoelige knauw voor de beschikbaarheid van vaccins wereldwijd, want in India is de grootste vaccinproducent ter wereld gevestigd, het Serum Institute of India. Dat bedrijf vervaardigt nu zo'n 60 tot 70 miljoen vaccins per maand, en hoopte in de loop van dit jaar op te schalen naar 100 miljoen.

Maar de beslissing om de export aan banden te leggen komt, net als in Europa, na waarschuwingen dat de productie de komende tijd tegen zal vallen. India kampt met stijgende besmettingscijfers, en heeft de vaccins dus zelf hard nodig.

Fragiel

Het laat zien hoe fragiel de mondiale toeleveringsketens zijn die nodig zijn om coronavaccins te produceren, en hoe een beslissing van het ene land een kettingreactie elders kan veroorzaken. Want de waarschuwing van Indiase fabrikanten was weer ingegeven door de moeilijkheden die zij ondervinden om essentiële onderdelen te importeren uit de Verenigde Staten. Dat land heeft de export van filters, speciale bioreactorzakken en allerlei chemische componenten aan banden gelegd, om de eigen productie te beschermen.

De verminderde export vanuit India dreigt vooral ten koste te gaan van Covax, het gemeenschappelijke inkoopprogramma waar veel armere landen van afhankelijk zijn. Covax heeft het sowieso al lastig om zijn deelnemers van een betekenisvolle hoeveelheid vaccins te voorzien, omdat rijke landen het grootste deel van de mondiale productie hebben opgekocht.

John Nkengasong, de baas van de gezondheidsautoriteit van de Afrikaanse Unie, reageerde dat het continent zich ‘hulpeloos’ voelt door het vooruitzicht van minder leveringen. “Zonder snelle toegang tot vaccins zullen levens verloren gaan en onze economieën getroffen blijven worden.”

Overschot

Waar veel landen met een schaarste aan vaccins kampen, komt in de VS nu het omgekeerde scenario in zicht: een overschot. Het land heeft genoeg vaccins van Pfizer, Moderna en Johnson & Johnson om in mei alle volwassenen die dat willen gevaccineerd te hebben. Maar het heeft ook een enorme voorbestelling bij AstraZeneca gedaan. Daarvan liggen er al tientallen miljoenen ongebruikt in de opslag. Het vaccin is nog niet toegelaten in de VS, en wanneer dat gebeurt, is het waarschijnlijk niet meer nodig.

President Biden heeft in algemene termen beloofd om de vaccins die de VS niet nodig hebben ‘met de wereld te delen’. Maar hij legt zich niet toe op de manier waarop, en maakt er sowieso geen haast mee. Naar verwachting wil Amerika sowieso een flinke voorraad vaccins op reserve houden: het is nog onbekend hoe lang de immuniteit aanhoudt, en dus ook wanneer er boosters nodig zijn.

Een eerste inkijkje in hoe de VS de overtollige vaccins zou kunnen inzetten kreeg de wereld onlangs al, en dat suggereert dat liefdadigheid daarbij niet het enige motief zal zijn. Mexico krijgt 2,5 miljoen doses AstraZeneca van de VS, maakten de twee landen vorige week bekend. In hetzelfde overleg werd ook besloten dat Mexico extra maatregelen neemt om het aantal asielzoekers die zich aan de Amerikaanse grens melden terug te dringen.

