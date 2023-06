MEG45 heet na zes jaar Australisch gevangenkamp weer Behrouz Boochani. ‘Het kostte me jaren de wereld te laten weten wat hier gebeurde’

Als activistische Koerd ontvluchtte hij Iran op het moment dat zijn arrestatie dreigt. Hij reisde naar Indonesië en ging vervolgens met een boot bomvol vluchtelingen op weg naar wat een veilige haven moest zijn. Het schip zonk langzaam. Op het laatste moment werden de drenkelingen gered en naar Australië gebracht. Vier dagen te laat, maar dat leerde Behrouz Boochani pas twee weken later in een detentiecentrum: als hij als vluchteling arriveert, is er net een wet in werking getreden die stelt dat geen asielzoeker die overzee komt in het land mag blijven.

Geboeid werd hij daarna afgevoerd naar het eiland Manus midden in de Stille Oceaan, dat behoort tot Papoea-Nieuw-Guinea. Boochani verbleef zes jaar op Manus met negenhonderd mannelijke vluchtelingen in een omheind en bewaakt kamp onder de tropisch brandende zon op een oppervlakte niet groter dan een voetbalveld.

Geen recht om asiel aan te vragen

Hij schreef er zijn boek Alleen de bergen zijn mijn vrienden, dat hij via WhatsAppberichten in stukjes en beetjes naar zijn vertaler Omid Tofighian verzond via zijn illegaal verkregen telefoon. Het is een onthutsend verhaal geworden, over een Australisch gevangenenkamp waar vluchtelingen geen recht hebben om asiel aan te vragen, waar ze een nummer krijgen en systematisch ontmenselijkt worden. Zijn persoonsnummer: MEG45. Zijn naam bestond niet meer.

Boochani is in Amsterdam om over zijn boek en de gruwelijke praktijken op Manus te praten. Hij laat meteen weten dat het niet alleen zijn verhaal is, maar ook dat van die honderden andere lotgenoten op Manus. Op een ander eiland, Nauru, zaten vrouwen en kinderen gescheiden van de mannen in dezelfde onmenselijke omstandigheden. Zijn boek is autofictie, gebaseerd op de werkelijkheid maar met niet herleidbare karakters. Het is gelardeerd met gedichten die hij op Manus schreef.

De marteling van de onzekerheid

“Manus was een schok, het duurde lang tot de werkelijkheid tot mij doordrong. Het is een plek van geweld, van geestelijke en lichamelijke marteling zonder dat je enig idee hebt of je er nog ooit vanaf komt.” Boochani spreekt met grote intensiteit. Zijn ogen gloeien als twee lichtpuntjes in zijn door een zware, zwarte stoppelbaard omkranste gezicht. “Het is pure marteling als je over alles in onzekerheid blijft, jarenlang niets weet over wat er met je staat te gebeuren. Ik had geen idee hoe mijn leven eruit zou komen te zien.”

Het gevangenissysteem was erop gebaseerd om vluchtelingen tegen elkaar op te zetten in een onderlinge competitie om te overleven”, zo legt hij uit. “Elke dag moesten we in lange rijen uren in de bloedhete zon zitten om wat eten te krijgen.”

Hij beschrijft in zijn boek dat er vaak geen eten was. Hoe honger lichamen uitteerde. “Het ging ze om het vernederen van ons. We werden overal bewaakt door camera’s. Onze waardigheid als mens werd bewust aangetast.”

Alle tanden verloren

Boochani meldt dat het toilet de enige plek was om even alleen te zijn; maar de wc’s waren extreem vies, overal dreef urine, kots en bloed van vluchtelingen die met een scheermes geregeld uit pure wanhoop hun aderen doorsneden. “Er was gebrek aan alles, aan voedsel, aan artsen en medicijnen. Mensen verloren daar al hun tanden, raakten fysiek en psychisch voor het leven beschadigd.”

Boochani’s redding was zijn telefoon, die hij van lokale bewakers kocht in ruil voor sigaretten. Hij schreef er opiniestukken op over de wantoestanden op Manus voor de Australische editie van dagblad The Guardian. “Het kostte me jaren om de wereld te bereiken en te laten weten wat hier gebeurde.”

Hij schreef er zijn boek, een klassieker als het gaat om gevangenisliteratuur. En hij filmde stiekem het kamp. Hij zond al die fragmenten naar Nederland, naar de in Eindhoven woonachtige Arash Kamali Sarvestani. Samen regisseerden zij de documentaire Please tell us the time, die in 2017 naar filmfestivals ging.

Nog niet alle vluchtelingen opgenomen

Na zes jaar, in 2019, kwam Boochani vrij. Het gevangenkamp op Manus was wereldwijd in opspraak gekomen en werd opgeheven en geruimd. Nu is er niets meer van over. De meeste vluchtelingen zijn door andere landen opgenomen. “Nog steeds zijn zeventig mensen in Port Moresby, de hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea, aan hun lot overgelaten door de Australische regering”, zegt Boochani.

Zelf woont hij nu in Nieuw-Zeeland en kan hij met een vluchtelingenpaspoort reizen. Hij verwacht de Nieuw-Zeelandse nationaliteit te krijgen. Inmiddels werkt Boochani aan een nieuw boek, met een verzameling korte verhalen. “Ik probeer mijn leven simpel te houden en te blijven schrijven. Dat maakt me happy.”

Gedicht van Behrouz Boochani Het geluid van gekreun Het geluid van walkietalkies De paniekerige G4S-bewakers De angstige gevangenen Hun bedrieglijke angst Het onhoorbare lawaai Het geluid van verblufte mensen De geluiden van bange, zinloze ontsnappingspogingen Het donker van de nacht Dat is het hele plaatje Iemand heeft zichzelf met een scheermes verwond Dat is wat er is gebeurd Alles komt samen in dit ene incident

Journalist en mensenrechtenactivist Behrouz Boochani tikte zijn ervaringen op het Australische gevangeniseiland Manus vanaf een telefoon.