Meestgezochte maffiabaas van Italië na 30 jaar gearresteerd

De Italiaanse politie heeft Matteo Messina Denaro gearresteerd, de meestgezochte maffiabaas van Italië. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor tientallen moorden.

Het personeel en de patiënten van privékliniek La Maddalena in de Siciliaanse stad Palermo stonden maandagochtend raar te kijken toen tientallen zwaar bewapende politiemensen het pand betraden. De agenten waren uit op één patiënt: topcrimineel Matteo Messina Denaro (60). De maffiabaas liet zich in de kliniek onder een valse naam voor kanker behandelen. Toen de politie hem omsingelde, probeerde Denaro te ontsnappen, maar tevergeefs.

Het is in Italië groot nieuws: de meest gezochte maffioos van het land is gearresteerd. Premier Giorgia Meloni is prompt naar Palermo gevlogen om de betrokken magistraten persoonlijk te feliciteren met dit succes. De burgemeester van Palermo spreekt van ‘een historische dag die we nooit zullen vergeten.’

Justitie en politie waren sinds 1993 met man en macht naar Messina Denaro op zoek, in Italië en daarbuiten. Want de Siciliaanse drugshandelaar, afperser en moordenaar moet verschillende levenslange straffen uitzitten. In de afgelopen dertig jaar deed de politie meerdere keren invallen op plekken waarvan ze dacht dat hij zich daar verscholen hield, maar steeds wist de maffiabaas op tijd weg te komen. Messina Denaro bleef een spook. Justitie beschikte niet over een recente foto, een betrouwbare compositietekening of vingerafdrukken van hem. Vorig jaar arresteerde de Nederlandse politie nog een man in een restaurant in Den Haag omdat het Italiaanse Openbaar Ministerie dacht dat het om deze voortvluchtige misdadiger ging. Dat bleek een fout van de Italianen: de aangehouden Brit had niets met de maffia van doen.

Reconstructietekening door de Italiaanse politie van de Siciliaanse 'godfather' Matteo Messina Denaro. Hij zou zich ook regelmatig als vrouw vermomd hebben. Beeld AFP

Dat justitie en politie hardnekkig en verbeten achter Messina Denaro aanzaten, was omdat hij nog altijd een van de machtigste bazen van Cosa Nostra is – ook al zagen nog maar weinig medemaffiosi hem. Matteo Messina Denaro dankt die voortdurende macht onder andere aan zijn loopbaan vol gruwelijkheden. Hij is de zoon van een maffiabaas uit Castelvetrano, een stadje vol barok in het westen van Sicilië. Zijn eerste moord pleegde Messina Denaro toen hij achttien was. Er volgden tientallen andere moorden – doodschieten, wurgen – op onder meer rivaliserende maffiosi, politiemensen en onschuldige burgers.

Zo gaf hij opdracht voor de moord op Giuseppe Di Matteo, een kind van spijtoptant Santino Di Matteo. Om de vader te intimideren, werd het zoontje twee jaar lang ontvoerd en toen gewurgd; zijn lichaam werd in zoutzuur opgelost. Messina Denaro werd bij verstek ook veroordeeld voor de dood van tien mensen die omkwamen bij aanslagen in Milaan, Rome en Florence. Ook was hij, als vertrouweling van de toenmalige capo dei capi Totò Riina, betrokken bij de dodelijke aanslagen in 1992 op aanklagers Giovanni Falcone en Paolo Borsellino.

Matteo Messina Denaro – bijgenaamd ‘de magere’ – bleef al die tijd met zijn bendeleden in contact via handlangers, onder wie zijn zus Patrizia. Hij communiceerde via briefjes, de zogenoemde pizzini. Zijn familie bezit zo’n beetje de hele bouwsector in het westelijke deel van Sicilië. De afgelopen jaren zijn steeds meer helpers en familieleden van Messina Denaro gearresteerd en heeft justitie beslag gelegd op veel van zijn bedrijven, bankrekeningen en onroerende goederen.

De ongetrouwde topmaffioos is inmiddels overgebracht naar een zwaar beveiligde gevangenis. Daar zal hij waarschijnlijk – net als andere kopstukken van de georganiseerde misdaad – tot aan zijn dood opgesloten blijven, volkomen geïsoleerd van de buitenwereld.

