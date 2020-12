Meerderheid kiesmannen VS brengt stem uit voor Joe Biden: ‘Democratie heeft gezegevierd’

Joe Biden heeft een meerderheid van de 538 kiesmannen in de Verenigde Staten achter zich gekregen. Met de 55 stemmen uit Californië kwam de opvolger van Donald Trump boven de benodigde 270 kiesmannen uit. In een toespraak vanuit zijn oude huis in Wilmington, Delaware, zei Biden dat de democratie had gezegevierd.

De stemmen van de kiesmannen druppelden in de loop van de dag binnen. De uitslag van de verkiezingen van 3 november wordt op 6 januari officieel gemaakt door Amerikaanse parlement, het Congres. Op 20 januari wordt Joe Biden geïnaugureerd als 46ste president van VS.

In de VS gaan stemmen van kiezers naar kiesmannen. De kandidaat van de partij die een staat wint, krijgt alle kiesmannen van die staat achter zich, ook bij een miniem verschil in stemmen.

Poetin feliciteert Biden De Russische president Vladimir Poetin heeft na het bekendworden van de kiesmannen-stemming Joe Biden gefeliciteerd met het winnen van de Amerikaanse verkiezingen. Poetin heeft Biden verteld dat hij openstaat voor contact en samenwerking, meldt het Kremlin in een verklaring. De Russische president zei tegen Biden dat de VS en Rusland een verantwoordelijkheid hebben om de veiligheid en stabiliteit van de wereld te waarborgen.

Geen bewijs voor fraude

Eerder bleek dat de Democraat Joe Biden 306 kiesmannen achter zich kreeg, en Trump 232. Trump en zijn Republikeinse Partij hebben de uitslag nog altijd niet erkend en zeggen zonder bewijs dat er gefraudeerd is. De meer dan 50 rechtszaken die zij tot dusver aanspanden, veranderden echter niets aan de uitslag.

Nu de kiesmannen hun stemmen hebben uitgebracht, kan vrijwel niets Bidens presidentschap nog tegenhouden. Enkele Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden, het Lagerhuis van het Congres, willen op 6 januari nog een laatste poging doen om de uitslag te veranderen in Trumps voordeel, meldt The New York Times. Volgens rechtsgeleerden en ook enkele Republikeinse partijgenoten is dat echter een kansloos scenario.

Volgens Biden hebben de Republikeinen onterecht de democratie onder druk gezet door vraagtekens te plaatsen bij de uitslag van de verkiezingen en is er verdeeldheid gezaaid onder de burgers door te weigeren de nederlaag te accepteren. Het was voor het eerst dat Biden zich zo kritisch uitliet over zijn voorganger. “President Trump weigert de wil van het volk te respecteren, en hij blijft weigeren de rechtsstaat en onze grondwet te eerbiedigen. Vandaag heb ik 306 kiesmannen achter me gekregen. Hetzelfde aantal waarmee Trump in 2016 de verkiezingen won. Hij noemde dat destijds een aardverschuiving. Het is nu aan hem om de uitslag te accepteren”, zo zei hij in de toespraak die live werd uitgezonden.

Republikeinen

Twee prominente Republikeinse senatoren spraken zich maandag bovendien uit tegen plannen van Trump en zijn bondgenoten om de uitslag nu in het Congres aan te vechten. Senator John Thune (South Dakota), na voorzitter Mitch McConnell de hoogste Republikein in het Hogerhuis, zegt dat de poging “nergens heen gaat”.

Senator John Cornyn (Texas) zei dat elke poging om de verkiezingsuitslag in het Congres te veranderen “een grote vergissing zou zijn”. “Er komt een moment wanneer je moet realiseren dat je, ondanks je goede inzet, onsuccesvol bent geweest. Dat is min of meer de aard van verkiezingen.”

Biden beloofde ‘een president te zijn voor alle Amerikanen’, ook voor diegenen die niet op hem hebben gestemd. “De vlam van de democratie is lang geleden in dit land aangestoken. En we weten nu dat niets - zelfs geen pandemie of machtsmisbruik - die vlam kan doven.”

Oud-first ladies VS op de bres voor Jill Biden na opiniestuk Onder anderen oud-first ladies Michelle Obama en Hillary Clinton nemen het op voor Jill Biden, de echtgenote van aanstaand president Joe Biden, nadat in een opiniestuk in The Wall Street Journal (WSJ) werd gesteld dat zij haar doctorstitel niet meer zou moeten voeren. Over het stuk is grote verontwaardiging ontstaan in de VS en daarbuiten, vooral onder vrouwelijke academici. De aanval op de aanstaande first lady, die in 2007 promoveerde in de onderwijskunde en lerares is van beroep, wordt gezien als seksistisch. Auteur Joseph Epstein schrijft in zijn stuk dat zaterdag verscheen dat Jill Biden haar doctorstitel niet zou moeten voeren omdat zij niet de medische graad MD (Medicinae Doctor) heeft. Onder meer de neerbuigende toon van Epsteins stuk is bij veel mensen slecht gevallen, zo verwees hij naar Jill Biden als ‘kiddo’. Dat Biden, geboren met de meisjesnaam Jill Jacobs, haar academische titel voert, noemde hij “frauduleus” en “een beetje komisch”. Michelle Obama sprong maandag op de bres voor Jill Biden, die second lady was onder het presidentschap van Barack Obama (2009-2017). “Acht jaar lang heb ik dr. Jill Biden zien doen wat veel professionele vrouwen doen - met succes meerdere verantwoordelijkheden tegelijkertijd zien dragen, van haar onderwijswerkzaamheden tot haar officiële verplichtingen in het Witte Huis en haar rol als moeder, echtgenote en vriendin”, schreef Obama op Instagram. “En nu zien we wat ook gebeurt met zo veel professionele vrouwen, of hun titel nu doctor, juffrouw of mevrouw, of zelfs first lady is: veel te vaak worden onze prestaties bezien met scepsis en zelfs spot”, aldus Obama. “Na decennia werk, worden we gedwongen ons helemaal opnieuw te bewijzen.” “Als je enig respect had voor vrouwen zou je dit weerzinwekkende staaltje chauvinisme uit je krant verwijderen en je excuses aanbieden”, reageerde de woordvoerder van Jill Biden op het stuk. Zij reageerde zondag zelf al indirect op Twitter: “Samen gaan we een wereld bouwen waar de prestaties van onze dochters worden gevierd in plaats van gedenigreerd”. “Dit artikel zou nooit zijn geschreven over een man”, reageerde Doug Emhoff, als echtgenoot van aanstaand vicepresident Kamala Harris binnenkort de eerste ‘second gentleman’ van de VS. Hillary Clinton, die ook diende als minister van Buitenlandse Zaken en gouverneur van de staat New York, twitterde: “Haar naam is dr. Jill Biden, doe normaal!” De universiteit waar de gewraakte WSJ-columnist Epstein zelf doceerde tot 2003, heeft afstand van de auteur genomen. Epsteins artikel “uit onterecht een misplaatste beschuldiging tegen dr. Jill Bidens rechtmatig en openbaar voeren van haar doctorale titel en haar expertise”, aldus Northwestern University

