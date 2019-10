Meerdere doden bij schietpartij bij synagoge in Halle, dader opgepakt

Volgens de politie zijn meerdere daders in een auto weggevlucht in de richting van Leipzig. Een van de daders is in ieder geval opgepakt, meldt de politie even voor 14:00. Ook zouden er in het naburige plaatsje Landsberg, vijftien kilometer buiten Halle, schoten zijn gevallen, bevestigd een woordvoerder van de politie aan het Duitse persbureau DPA.

De politie roept mensen nog steeds op om binnen te blijven, een veilige plaats op te zoeken en waakzaam te zijn. Het station in Halle, gelegen in de deelstaat Sachsen-Anhalt, is uit voorzorg afgesloten, meldt het spoorbedrijf Deutsche Bahn.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 Polizei Halle (Saale)

Volgens de Duitse krant Bild en ook de regionale Middeldeutsche Zeitung zou de schietpartij voor de synagoge in het Pauluskwartier hebben plaatsgevonden, ook zou er een handgranaat op de naburige Joodse begraafplaats zijn aangetroffen. Het is vandaag Jom Kipoer, een belangrijke Joodse feestdag.

Kort voor de schietpartij zouden een aantal straten verderop al schoten zijn gelost, melden lokale media. Er zou een Döner-tent zijn aangevallen door een in ‘militaire kledij’ gestoken man. De eigenaar daarvan sloot zichzelf op op het toilet van de zaak, vertelt de ooggetuige aan Focus en Bild.

Politieafzetting in Halle na de dodelijke schietpartij. Beeld Reuters

