Meer invloed leger en een groter budget: Japan laat het pacifisme steeds meer los

Het is de grootste verandering van de Japanse defensiestrategie sinds de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen vrijdag gaf de Japanse overheid groen licht voor een militair vijfjarenplan met een flinke herwaardering voor het leger. Zo verdubbelt het land het defensiebudget, dat in 2027 op die manier 2 procent van het bruto binnenlands product moet bedragen. Ook mag Japan voortaan langeafstandsraketten inzetten om, ter verdediging, militaire bases van vijandelijke landen te bombarderen.

Een gevoelige keuze voor Japan, dat zichzelf na zijn militaire agressie en misdaden in de Tweede Wereldoorlog grondwettelijk verbood om nog oorlog te voeren, buurlanden te provoceren of te investeren in oorlogvoering. De facto heeft het land overigens wel een bescheiden krijgsmacht, die het een ‘zelfverdedigingsmacht’ noemt.

Chinese dreiging is altijd dichtbij

Dat Japan er nu voor kiest om meer in het leger te investeren, komt door de Russische militaire expansiedrift en de verslechterde relatie met China, dat de laatste tijd steeds agressiever opereert in Oost-Azië. Voor Japan is de Chinese dreiging altijd dichtbij, benadrukte premier Fumio Kishida in juni. “Wat Oekraïne vandaag is, kan morgen Oost-Azië zijn.”

Japan vreest dat China het militair zwakkere Taiwan zal binnenvallen. Dat brengt ook voor Japan risico's met zich mee: toen Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, in augustus dit jaar Taiwan bezocht, reageerde China met de lancering van meerdere ballistische raketten in de zee rondom Taiwan. Enkele van die raketten kwamen in wateren rond Japan terecht.

Bij een daadwerkelijke invasie kan China handelsroutes blokkeren die ook voor Japan essentieel zijn en kan het de macht overnemen op enkele omstreden eilandjes in de Oost-Chinese Zee. Met de nieuwe defensiestrategie waarschuwt Japan dat het zo'n scenario, ondanks de grondwettelijke vredesrichtlijn, niet zal accepteren.

Ook de dreiging van Noord-Korea speelt een rol. Dat land lanceerde de afgelopen drie maanden meer dan vijftig raketten, inclusief een ballistische raket die in oktober over Japan vloog – de eerste maal in vijf jaar dat dit gebeurde.

Lange campagne

De Japanse plannen zijn het sluitstuk van een tien jaar durende defensiecampagne die in gang werd gezet door de onlangs vermoorde premier Shinzo Abe. In 2014 herinterpreteerde Japan onder zijn leiding de grondwet, waardoor het land sindsdien bondgenoten militair mag ondersteunen. Dat is volgens sommigen Abes grootste nalatenschap. De ommekeer is daarnaast het werk van de Amerikanen, die al jaren lobbyen voor een sterker Japans leger dat tegenwicht kan bieden aan China.

Ook voor de Japanse bevolking lijkt pacifisme geen vanzelfsprekendheid meer. Uit enquêtes blijkt dat de meerderheid inmiddels de mogelijkheid van luchtaanvallen steunt, vooral vanwege de Chinese en Russische dreiging.

Binnenkort zal Japan vermoedelijk nieuwe raketten kopen die doelen kunnen raken tot 1600 kilometer verderop. Niettemin zal “Japans pad als een vredige natie niet veranderen”, verzekerde de Japanse premier Kishida vrijdag. Maar het toezeggen van het nieuwe defensiebudget toont een ontwikkeling die eigenlijk al jarenlang gaande was: dat Japan, onder het mom van vrede, steeds meer rekening houdt met oorlog.

