Meer EU-landen beginnen met vaccineren

Onder meer in Italië, Frankrijk, Spanje en Griekenland begint de vaccinatiecampagne zondag. Ook Roemenië, Tsjechië, Cyprus en Oostenrijk zetten zondag de eerste prikken. Nederland volgt op 8 januari.

Een verpleegkundige krijgt het vaccin in Nitra, in het westen van Slowakije. Beeld AFP

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei eerder dat zondag, maandag en dinsdag in de meeste EU-landen de vaccinatiecampagnes beginnen. Die zullen overigens overal van beperkte en enigszins symbolische omvang zijn omdat er nog niet heel veel vaccins beschikbaar zijn.

In Duitsland is er geen centrale landelijke start. Elke deelstaat kent zijn startmoment. In de grootste, aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen gebeurt dat zondag symbolisch om 14.00 uur in Düsseldorf. Bewoners en medewerkers van een seniorencentrum in de deelstaat Saksen-Anhalt kregen het middel zaterdag al.

In Nederland zijn zaterdag de eerste 10.000 coronavaccins van Pfizer en BioNTech afgeleverd bij het bedrijf Movianto in Oss, waar ze voorlopig worden opgeslagen. De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland is gepland voor in januari.

Francesca Pieralli, arts in het ziekenhuis, krijgt het Pfizer-Biontech-vaccin in de Italiaanse stad Florence. Beeld REUTERS

Het vaccin van Pfizer en BioNTech dat wordt gebruikt, is afgelopen maandag goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenbureau EMA. In Groot-Brittannië worden sinds 8 december al mensen ingeënt met het vaccin van Pfizer. Het middel werd daar op 2 december goedgekeurd voor gebruik.

In Rusland is de vaccinatiecampagne met een eigen Russisch vaccin al op 5 december begonnen. Het land was daarmee het eerste in Europa. In Zwitserland worden sinds 23 december prikken tegen corona gezet.

De Bulgaarse gezondheidsminister Kostadin Angelov krijgt het vaccin in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. Beeld REUTERS

