Meer dan honderd Pakistanen gearresteerd na kerkbranden

Acht kerken en meerdere huizen zijn woensdag in een Pakistaans dorp in vlammen opgegaan na een aanval van duizenden woedende moslims op een christelijke wijk. Aanleiding voor het geweld was vermeende godslastering: twee van de christenen in Jaranwala, even buiten de stad Faisalabad, zouden even daarvoor de koran hebben ontheiligd.

De twee hadden enkele pagina’s uit de Koran gescheurd en daarop met rode pen beledigende opmerkingen geschreven, zegt de politie. Religieuze leiders riepen moslims daarna onder meer via de luidsprekers van moskeeën op tot protest en de arrestatie van de twee. “Christenen hebben de Heilige Koran ontheiligd. Alle geestelijken, alle moslims moeten zich verenigen en verzamelen voor de moskee. Je kunt beter sterven als je niet om de islam geeft”, zei een van hen in een filmpje dat op sociale media circuleert.

Duizenden Pakistanen trokken daarop naar de christelijke wijk, waar zo’n 150 gezinnen wonen, en sloegen onder meer met stokken, staven en messen in op kerken en woningen. De bewoners konden ternauwernood ontsnappen. “Ze sloegen ramen en deuren in, en sleepten koelkasten, banken, stoelen en ander meubilair naar buiten. Alles werd opgestapeld voor de kerk en in brand gestoken”, zei een van hen tegen persbureau AFP. “Ze verbrandden en ontheiligden ook Bijbels, ze waren genadeloos.”

Zo’n 96 procent van de Pakistanen is moslim, christenen maken 2 procent van de bevolking uit. De relschoppers eisten dat de twee vermeende heiligschenners aan hen werden overhandigd.

De aanval duurde volgens ooggetuigen meer dan tien uur terwijl de politie weinig meer deed dan toekijken, melden ooggetuigen aan persbureaus. De politie ontkent dat en zegt juist erger te hebben voorkomen. Later zetten agenten en paramilitaire troepen alle toegangswijken tot de wijk af met onder meer prikkeldraad.

Interim-premier Anwar ul Haq Kakar riep op tot stevig optreden tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld. “Ik ben ontdaan door de beelden”, zei hij.

Agenten arresteerden zeker honderd relschoppers. Er is een onderzoek ingesteld naar het geweld, maar ook tegen de twee vermeende heiligschenners. Pakistan kent zeer strenge wetgeving tegen godslastering. Op blasfemie staat de doodstraf, al is die nog nooit uitgevoerd. Wel gebruiken islamistische leiders en politieke partijen de strenge wetten om christenen aan te vallen en minderheden te isoleren, zeggen mensenrechtenorganisaties.

Eerder deze maand werd een leraar in de stad Turbat vermoord, nadat hij tijdens een les van godslastering was beschuldigd. In februari werd een verdachte door honderden moslims uit zijn cel gesleurd en gelyncht. Volgens het Centre for Social Justice, een belangengroep voor minderheden, zijn sinds 1987 meer dan tweeduizend mensen beschuldigd van blasfemie. Ten minste 88 van hen werden om het leven gebracht. Nationale en internationale mensenrechtenorganisaties willen een versoepeling van de wetgeving, maar de regering weigert dat tot nu toe onder politieke druk.

Bisschop Azad Marshall, van de naburige stad Lahore, zegt dat de christelijke gemeenschap “diep gepijnigd en bedroefd” is door de aanval. “We eisen gerechtigheid en willen dat de autoriteiten onmiddellijk ingrijpen om voor de veiligheid van alle burgers te zorgen, en ons verzekeren dat ons leven ertoe doet in ons eigen moederland”, schreef hij op X, het voormalige Twitter.

