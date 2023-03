Meer dan 400 doden door storm Freddy in zuidelijk Afrika

In Malawi hebben ruim 180.000 mensen geen dak meer boven hun hoofd. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden van de overstromingen en modderstromen als gevolg van hevige stortregens die het land teisterden. Er zijn twee weken van nationale rouw afgekondigd en de noodtoestand is van kracht. Volgens Chakwera is de ravage in het land enorm.

Freddy is een van de sterkste stormen die ooit op het zuidelijk halfrond is waargenomen en is mogelijk de langst aanhoudende tropische cycloon ooit. De storm kwam in het weekend voor de tweede keer aan land en liet een spoor van vernieling achter in Malawi en Mozambique. Naast doden vielen er ook honderden gewonden.

Lees ook:

Langstdurende cycloon Freddy opnieuw aan land in Mozambique

Een uitzonderlijke storm raast door zuidelijk Afrika. Mozambique, Madagaskar en Malawi zijn zwaar getroffen.