Meedogenloze Russische commandant moet het tij in Oekraïne keren

Generaal Sergej Soerovikin mag zich sinds dit weekeinde de commandant van de Russische troepen in Oekraïne noemen. “De meest bekwame commandant in het Russische leger”, juichte de oligarch Jevgeni Prigozjin, baas van de Wagner-huurlingengroep. Beiden kennen elkaar uit Syrië waar Wagner, net als nu in Oekraïne, meevocht met het Russische leger, toen onder bevel van Soerovikin.

Sinds april is Soerovikin zeker Ruslands derde hoogste bevelhebber in Oekraïne op rij. Als het er niet meer waren, want het is daar een komen en gaan van gorilla’s in de mist. Al in juli werd gezegd dat Soerovikin feitelijk leiding gaf in Oekraïne, hoewel hij op papier commandant was van de troepen in Zuid-Oekraïne, die het in Cherson nu zwaar voor de kiezen krijgen.

Grote kans dat Soerovikin, evenals zijn voorgangers, zal mislukken. Poetin heeft immers met zijn ‘speciale militaire operatie’ politieke doelen waarvoor de militaire middelen ontbreken, zeggen westerse analisten. In april, na de vastgelopen aanval op Kiev, verklaarde de Russische president dat verovering van de Donbas de hoofdzaak was. Daar boekte Rusland ten koste van hoge verliezen ook successen, maar terwijl het initiatief inmiddels weer bij Oekraïne ligt, heeft Poetin de inzet verhoogd: niet alleen de Donbas, maar ook de provincies Zaporizja en Cherson heten nu Russisch grondgebied.

Gebrek aan alles

Soerovikin moet deze aanspraak waarmaken, ondanks het gebrek aan materieel, manschappen en moreel van zijn troepen. De door Poetin afgekondigde mobilisatie (ook al geen eclatant succes) zal weinig helpen, zo luidt de algemene verwachting, buiten Rusland dan.

Voordat zijn ster begon te rijzen stond Soerovikin bekend als de man die tijdens de mislukte coup tegen Sovjetleider Gorbatsjov in 1991 bevel gaf om te schieten op betogers (drie doden). Hij zat daar een half jaar voor vast, maar werd niet veroordeeld. Ook een verdenking van onderhandse wapenhandel bleef onbestraft. Verder heeft hij de naam opvliegend en snoeihard in de omgang te zijn. Na een schrobbering schoot een ondergeschikte zichzelf in Soerovikins kantoor door het hoofd.

Vernietiging van Idlib

In de oorlogen in Syrië en Tsjetsjenië bouwde Soerovikin een reputatie van meedogenloosheid op. Human Rights Watch vermoedt dat hij tekende voor de vernietiging van de Syrische stad Idlib. In Tsjetsjenië was zijn motto: drie dode Tsjetsjenen voor iedere dode Russische soldaat.

Was het Soerovikins idee om de explosie op de brug tussen Rusland en de Krim te vergelden met een terreurbombardement op Oekraïense steden? Dat weten we niet, maar in zijn stijl is het wel.

