Meedogenloze kritiek van EU-buitenlandchef Josep Borrell op de Brusselse bureaucratie en op zijn eigen diplomaten

De aanwezige Europese diplomaten zullen met hun oren hebben zitten klapperen. Toespraken van EU-buitenlandchef Josep Borrell gaan doorgaans onopgemerkt voorbij, maar deze zal nog wel even nadreunen in alle EU-buitenposten in de wereld.

Met een ongekende openhartigheid over de zwakke positie van de EU in die wereld, gelardeerd met kritiek op ‘zijn’ diplomaten, opende Borrell maandag de jaarlijkse conferentie van EU-ambassadeurs. Die ambassadeurs zijn daarvoor de hele week in Brussel.

De 75-jarige Spanjaard gaf toe dat hij in februari de Amerikaanse waarschuwingen over een aanstaande Russische invasie van Oekraïne niet serieus genoeg heeft genomen. “Ik herinner me dat Tony Blinken [de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, red.] me belde en zei: ‘Het gaat dit weekeinde gebeuren’. Inderdaad, twee dagen later, om vijf uur ‘s ochtends, begonnen ze Kiev te bombarderen. We geloofden niet dat dit zou gebeuren.”

‘Een wereld die er niet meer is’

Borrell, officieel de hoge EU-vertegenwoordiger voor het buitenlandse en veiligheidsbeleid, heeft vaker gezegd dat Europa zijn eigen boontjes moet leren doppen, maar deed dat nog nooit zo verbeten als deze keer.

“Wij Europeanen worden geconfronteerd met een situatie waarin we de gevolgen ondervinden van een proces dat al jaren aan de gang is en waarin we de bronnen van onze welvaart hebben losgekoppeld van de bronnen van onze veiligheid.” De welvaart haalden we vooral uit Rusland en China (energie en handel), de veiligheid lieten we net zo gemakzuchtig over aan de Amerikanen, aldus Borrell.

“Jullie – de Verenigde Staten – zorgen voor onze veiligheid. Jullie – China en Rusland – leggen de basis voor onze welvaart. Dat is een wereld die er niet meer is.”

‘EU speelt bijrol’

De Spaanse oud-minister schetste een beeld van een ‘rommelige multipolariteit’ waarin de concurrentie tussen China en de VS allesbepalend is, met een toekijkend Europa. “Deze concurrentie zal de wereld herstructureren.”

Dat er een strijd gaande zou zijn tussen democratische en autocratische regeringen is volgens Borrell een misverstand. “Ik zou er niet te veel op aandringen, omdat er aan onze kant veel autoritaire regimes zijn. We kunnen niet zeggen: ‘Wij zijn de democratieën en degenen die ons volgen zijn ook democratieën’. Dat is niet waar.”

Dat de EU vaak een bijrol speelt op het wereldtoneel, is ook het gevolg van de beruchte Brusselse bureaucratie, hield Borrell de diplomaten voor. “We werken nog steeds in silo’s, dat kan ik jullie verzekeren. Ik word verondersteld een brug te slaan tussen de Commissie en de Raad en, binnen de Commissie, met mijn collega’s van verschillende beleidsterreinen. Maar we blijven werken in silo’s: elk beleid heeft nog steeds zijn eigen logica en ritme, of het nu gaat om klimaat, handel of wat dan ook.” Zulke meedogenloze zelfkritiek hoor je niet vaak van een topfunctionaris in de Brusselse bubbel.

Flinke veeg uit de pan

Verder zouden Europeanen, wat Borrell betreft, het eens moeten afleren om overal de moraalridder te spelen. “We denken te veel intern na en proberen dan ons model te exporteren, maar we denken niet genoeg na over hoe de anderen deze export van modellen zullen zien. Om culturele, historische en economische redenen wordt dit niet langer geaccepteerd.”

Daarbij gaf Borrell zijn eigen publiek – de over de wereld verspreide EU-ambassadeurs – een flinke veeg uit de pan. “Soms weet ik meer van wat er ergens gebeurt door de kranten te lezen dan door uw verslagen. Uw meldingen komen soms te laat. Met jullie allemaal over de hele wereld zou ik de best geïnformeerde persoon ter wereld moeten zijn. Gedraag je zoals je je zou gedragen als je een ambassade was: stuur snel een telegram, een bericht, een mail. Reageer snel alsjeblieft.”

Lees ook:

EU-buitenlandchef Borrell noemt Russische graanblokkade een oorlogsmisdaad

Afgelopen zomer kon ruim 20 miljoen ton graan Oekraïne niet uit. EU-buitenlandchef Borrell noemt het een ‘echte oorlogsmisdaad.’

EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell: De westelijke Balkan is belangrijk voor de EU

In mei 2020 vond een videotop plaats van EU-leiders met hun evenknieën uit de zes westelijke Balkanlanden die nog geen EU-lid zijn. Hoe reëel is het perspectief voor die landen op het lidmaatschap? Trouw sprak hierover met EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell.