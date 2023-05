Mee met de mannen die medicijnen, sokken en pizza’s brengen naar het Oekraïense front. Met gevaar voor eigen leven

De Oekraïense militairen aan het oostfront worden gesteund door een beweging van ‘volonteri’. Deze vrijwilligers, veelal ondernemers, voorzien hen van alles wat ze nodig hebben: van medicijnen tot kogelwerende vesten en schoenen. ‘Onze oude zolen zijn weggesmolten’.

Bij de controlepost houdt een streng ogende militair het tweetal tegen. Zodra het portierraam openschuift begint de soldaat verlekkerd te snuiven: vanuit de auto walmt de geur van versgebakken pizza hem tegemoet. “Volonteri?”, vraagt hij met een grijns. “Volonteri”, beaamt de bestuurder. De twee mogen door.

Daar, op de heuvel aan de andere kant van het water, bevinden zich de Russen, wijst passagier Stanislav Sjamilov. “Bij de brug moet je eerst wachten tot de artillerie is uitgeraasd. In de pauze die volgt kun je oversteken.” De bestuurder, Serhiy Gorochovatski, knikt. “Dan komt er een weg vol gaten. Daar rijden we altijd zo hard als we kunnen”, zegt hij.

De twee mannen zijn lid van de beweging van ‘volonteri’ in Charkiv die het Oekraïense leger in de regio Donbas bevoorraadt. Volonter betekent vrijwilliger, maar denk bij de Oekraïense variant niet aan een enthousiasteling die zich in een olijk T-shirt een middag inzet voor het goede doel. Nee, ‘volonter’ is een manier van leven, of eigenlijk van je leven in de waagschaal stellen.

Wekelijks richting het front

“Hier werden we vorige keer beschoten”, zegt Sjamilov als het frontdorp opdoemt. “We waren op slechts twee kilometer van de Russen, maar dat ontdekten we pas de volgende rit”, herinnert Gorochovatski zich. In het dagelijks leven bestieren de twee een hookah-shop, ofwel een zaak voor benodigdheden voor de waterpijp. Daarnaast trekken ze wekelijks richting front, met hun auto vol militaria: soms alleen, soms samen.

Vandaag hoeven de twee gelukkig niet de brug over. Rond het dorp, Zaritsjne, in de provincie Donetsk, is het al gevaarlijk genoeg. De commandant van het plaatselijke bataljon meldt drie gesneuvelden in de afgelopen 24 uur. De volonteri overhandigen hem een zak vol thermosokken, een stapel matjes om op te zitten in de loopgraven en een slaapzak. Omdat ze recent langs zijn geweest hebben de militairen niet veel nodig, legt Gorochovatski uit – tenzij ze net een slag hebben verloren.

“Onlangs brachten we een lading schoenen naar een bataljon. Een week later vroeg dezelfde groep opnieuw om schoeisel. Tijdens de gevechten waren de zolen weggesmolten onder hun voeten.” Ook de pizza’s vinden gretig aftrek. “We brengen niet alleen nuttige zaken, maar ook iets om hen op te vrolijken. Zo laten we zien dat we hen waarderen.”

Vrijwilligers Serhiy Gorochovatski (r) en Stanislav Sjamilov (l) poseren met militairen die ze net van benodigdheden hebben voorzien Beeld Michiel Driebergen

De pizza’s kwamen die ochtend uit de oven. De andere spullen hadden de mannen de avond tevoren al ingeladen, bij de loods in Charkiv die als hoofdkwartier van de volonteri geldt. “Toen de invasie kwam, brachten we eerst onze gezinnen in veiligheid in het westen van Oekraïne. Zodra we terug waren gingen we aan de slag”, zegt Dmitriy Prilipko (40), die de scepter zwaait in de voormalige kantoorruimte van een IT-bedrijf.

Naast zijn werkplek, waar hij met zijn collega-jurist zijn advocatenpraktijk voortzet, heeft hij zijn legerstede ingericht: sinds de invasie slaapt hij hier, in het bedrijf van een klant. Rond een langwerpige tafel is een aantal jonge volonteri bezig de onderdelen van kogelwerende vesten in elkaar te zetten: onder hen een vrouwelijke mede-advocaat, een pottenbakster en een politieagent.

Van hookah-bar tot gaarkeuken

In Charkiv zijn al jaren duizenden volonteri actief aan het Donbas-front. Toen vorige lente de stad zelf plotseling door de Russen werd belegerd, verveelvoudigde hun aantal. Er dreigde voedsel- en medicijntekort, dus toverden de mannen hun hookah-bar, elders in het centrum, om tot gaarkeuken. De omzet van het advocatenkantoor werd aangewend om medicijnen in te kopen; al gauw sprong de volledige klantenkring bij. Na een succesvolle samenwerking met het militaire ziekenhuis begonnen de volonteri zich op de soldaten te richten. “In de eerste maanden van de oorlog groeide het leger zo snel. De overheid kon al die manschappen onmogelijk allemaal tegelijk uitrusten.”

In eerste instantie ging het om de aankoop van ‘tactische geneesmiddelen’, ofwel medische benodigdheden bij het frontgevecht: pijnstillers, verbandmiddelen, tourniquets, een smeersel tegen brandwonden en warmtezalf voor koude handen. Al gauw bemerkten de volonteri de behoefte aan een handige kit, waar je de medicijnen snel uithaalt zonder dat alles in de war raakt. Dus brachten ze de militairen in contact met kledingmakers, die het textiel zo praktisch mogelijk aan elkaar naaiden. Ook de fondsenwerving professionaliseerde. Inmiddels doneren veel IT-bedrijven, en wordt in verschillende steden via sociale media geadverteerd.

Dmitriy Prilipko (rechts) met zijn collega-advocaat tonen een complete levering voor militairen in het hoofdkwartier van de volonteri in Charkiv. Beeld Michiel Driebergen

Met het toegenomen budget keken de volonteri breder rond. Prilipko wijst op dozen vol legermateriaal in de loods: nachtkijkers voor wachtposten en vizieren voor sluipschutters wachten op transport naar het front. “Het leger voorziet in de basale zaken; wij vullen dat aan.” De feedback van militairen leidt tot verbetering van het materiaal. Zo worden de ijzeren platen van kogelwerende kleding voorzien van een soort verend aluminium, dat de kracht van granaatscherven extra afremt.

Ook bevestigen de volonteri een matje aan het ‘tactisch vest’ – wat het wat comfortabeler maakt even te gaan zitten – en een tas waarin de militair zijn lege magazijn kan wegstoppen. “Tijdens het gevecht steken ze die vaak in hun zak, om die dingen vervolgens kwijt te raken.” Inmiddels kopen de volonteri zelfs auto’s in, die ze laten pantseren voor gebruik in het frontgebied, en die ze, indien nodig, laten repareren.

De contacten met militairen zijn goed, blijkt uit de spraakberichten die Prilipko laat horen. “Vrienden, bedankt voor alles. We hebben momenteel alleen behoefte aan vochtig toiletpapier. En pizza alsjeblieft, de jongens houden er zo van…” aldus een montere soldaat die de volonteri al wat langer kennen.

Een andere strijder klinkt vermoeid. “Heb je alsjeblieft tien slaapmatten en slaapzakken voor ons? Tijdens de vlucht konden we alleen onze wapens en munitie meenemen. De rest raakten we kwijt.” Het brengt de advocaat op zijn motivatie als volonter. “Wij vechten niet mee, dus doen we dit. Onze militairen weten hoe ze moeten schieten; wij voorkomen dat ze bevriezen.”

‘Militairen vragen nooit te veel’

Aanvankelijk hielden de volonteri het bij het inzamelen van militaria. Nu brengen ze de spullen zelf, en wel zo dicht mogelijk aan het front. “De militairen hebben wel wat beters te doen dan het op te komen halen”, verklaart Sjamilov. Het tweetal parkeert de auto bij het zogeheten stabilisatiepunt van het dorp, waar gewonde soldaten eerste hulp krijgen. Op verzoek van de kokkin van de medische post hebben de twee een zak kruiden meegebracht – wat tot dankbare blikken leidt. Een van de aanwezige militairen, die zo te zien in orde is, neemt een tactisch vest in ontvangst en poseert ermee voor de sponsoren. “Militairen vragen nooit te veel. Ze geven ons vaak suggesties wie de spullen nog beter kunnen gebruiken”, zegt Sjamilov. “Ze nodigden ons niet binnen. Dat betekent dat ze een gewonde hebben”, merkt Gorochovatski op als hij wegrijdt bij de medische post.

Aan het eind van het dorp is ‘punt nul’, zoals hij het noemt; ofwel het front. Er klinken zware dreunen. In de weg zit een krater van 3 bij 3 meter. Bij de inslag, enkele dagen geleden, sneuvelde een kameraad, vertellen de militairen ter plekke. De mannen houden nerveus hun walkie-talkie in de gaten, maar zien de volonteri graag komen. Ze vragen om matten en slaapzakken, handschoenen en kappen om hun schoenen tegen de modder te beschermen. Over de situatie op het slagveld en het moreel proberen de twee niet te spreken. “We zijn geen psychologen. We vrezen iets verkeerds te zeggen en de situatie te verslechteren”, aldus Gorochovatski.

‘Ik pis in m’n broek van angst’

Ook willen ze zichzelf niet demoraliseren. Hij vertelt hoe hij op een dag op een afgesproken locatie arriveerde, waar de militairen met wie hij contact had allemaal gewond of dood bleken te zijn. “Mijn dochter is zeven jaar. Op angstige momenten denk ik aan haar”, ontboezemt Gorochovatski. Toch twijfelt hij er niet aan dat hij zijn ritten blijft doen. “Als zij zo dapper zijn om hier te vechten, waarom zou ik dan bang zijn om hierheen te gaan?”

“Ik pis in m’n broek”, grapt Sjamilov, gevraagd naar zijn angst. Hij spreekt liever over zijn motivatie. Zijn ouders wonen in Stachanov, vertelt hij, een stad in het deel van de Donbas dat al sinds 2014 door Rusland wordt gecontroleerd – het jaar dat hij in Charkiv ging studeren. “Het leven heeft er stilgestaan.”

Vorig jaar, twee weken voor de invasie, ging hij voor het eerst sinds jaren weer op bezoek. De gebouwen en wegen lijden onder het gebrek aan onderhoud, en voor jonge mensen is er niets. Zijn ouders zijn verarmd. Gingen ze voorheen met hun eigen auto op vakantie naar de Krim, nu klust zijn moeder bij als schoonmaakster in een hotel op het geannexeerde schiereiland. “De Russen zijn broeders, Europa is slecht”, leren ze er volgens Sjamilov. “Er is geen democratie, rechten kennen ze niet, ze willen geen vrijheid. Iedereen is bang voor politie.”

In 2015, tijdens zijn voorlaatste bezoek, maakte hij een zomerkamp voor jongeren mee. De tieners leerden er zich op te stellen in een politiekordon, en hoe ze flitsgranaten moesten afvuren op imaginaire demonstranten. “Toen vond ik het raar. Nu beschouw ik het als crimineel”, aldus Sjamilov.

Dus ziet hij geen alternatief voor zijn inzet bij de strijd tegen de Russen. “Ze proberen me voor de tweede keer uit mijn huis te schoppen. Ik kan onmogelijk aan de zijlijn blijven staan.”

Lees ook:

Een brede burgerbeweging strijdt in Oekraïne voor vrijheid

Oekraïners vechten terug. Aan het front, maar ook op andere manieren, ziet Trouw-correspondent Michiel Driebergen. Een jaar oorlog in een paar ontmoetingen.