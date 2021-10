‘Medische tirannie’ plaagt ongevaccineerde agenten – behalve in Florida

Kun je zaterdag nog veilig over straat in New York? Mogelijk is een kwart van de politieagenten dan niet op hun post. Ze zijn niet gevaccineerd, en dat accepteert de gemeente na vrijdagavond niet meer.

Van Los Angeles tot Baltimore en van Miami tot Chicago, overal in de VS, zijn gemeentebesturen in conflict met politievakbonden over de vaccinatieplicht.

Voor de burgemeesters en hoofdcommissarissen is de zaak duidelijk: agenten komen in contact met een grote verscheidenheid aan burgers, en lopen dus als ze niet gevaccineerd zijn een grote kans om Covid-19 op te lopen. Dat levert weer risico’s op voor het publiek. En zorgt voor ziekteverzuim, en in het ergste geval voor dode collega’s.

249 politiemensen sterven aan corona

Ze hebben de statistieken aan hun kant. Volgens een website die omgekomen agenten eert, de Officer Down Memorial Page, stierven er voordat de coronapandemie de VS bereikte gemiddeld 166 politiemensen tijdens hun werk, de meesten door kogels of auto-ongelukken. In 2020 waren het er 378, waarvan 245 door Covid-19. Dit jaar eiste de ziekte al de levens van 249 politiemensen.

Zodra de vaccins beschikbaar kwamen, vielen politieagenten onder de beroepen die voorrang kregen. Maar de vaccinatiegraad ligt bij de meeste korpsen een stuk onder het toch al niet geweldige landelijk gemiddelde van 67 procent. En politiebonden spannen rechtszaken aan om verplichting te voorkomen – in New York is in kort geding om opschorting van de maatregel gevraagd.

Banger voor vuurwapens dan voor corona

Politieagenten zijn doorgaans conservatief en stemmen Republikeins, het bevolkingsdeel dat het minst geporteerd is van vaccineren. Maar John Mina, sheriff van het district Orange County in Florida, ziet een andere mogelijke verklaring. Volgens hem verkijken politiemensen zich op het risico van een onzichtbaar virus, omdat ze in hun dagelijkse werk vooral bezig zijn met een veel concreter gevaar: “Ze moeten afrekenen met gewelddadige misdadigers, die vuurwapens bij zich dragen. Dat zien ze veel meer als bedreiging”, zei hij tegen The New York Times.

Van Mina’s eigen agenten is 45 procent niet gevaccineerd, en dat terwijl hij iedereen die de prik gaat halen drie dagen vrijaf geeft. Maar afdwingen wil hij het niet, want hij is bang dat zijn mensen dan weglopen naar korpsen in de buurt die minder streng zijn. Politiekorpsen in heel de VS hebben moeite om aan goed personeel te komen en sommige zijn bereid om ongevaccineerde agenten aan te nemen.

Bonus voor agenten die overstappen

De gouverneur van zijn staat, Ron DeSantis, heeft dat zelfs tot beleid verheven. Afgelopen zondag hengelde hij in een interview naar ontslagen of op non-actief gezette agenten uit steden als New York en Chicago. Hij wil in een wet regelen dat een agent die naar Florida verhuist 5000 dollar welkomstbonus krijgt. Zijn woordvoerder, Christina Pushaw, wond er geen doekjes om: “Agenten die hun baan kwijtraakten als gevolg van medische tirannie hebben recht op die bonus.”

Wie niet zo gemakkelijk kan verhuizen, zal moeten kiezen. Gemeentebesturen die het hard spelen kregen vorige week donderdag steun van president Joe Biden tijdens een interview op nieuwszender CNN. Moeten agenten zich laten vaccineren? En moeten ze anders naar huis gestuurd? “Ja en ja”, zei Biden. “Ik heb tot juli gewacht met praten over verplichten. Ik heb al het andere geprobeerd. Verplichten werkt.”

Wat soms ook werkt, is op je werk meemaken dat het virus toeslaat. In Baker in Louisiana overleed in augustus luitenant Demarcus Dunn, 36, aan Covid-19, de dag voordat hij zou gaan trouwen. Het percentage gevaccineerden onder de agenten van Baker ging van 30 naar 95.

