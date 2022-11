Medewerkster van Brits hof stapt op na beschuldiging van racisme

De hofdame die haar ontslag heeft ingediend is de peetmoeder van prins William, melden Britse media. Het gaat om Lady Susan Hussey. Zij stelde Fulani meermaals de vraag waar zij vandaan kwam. Fulani antwoordde telkens Britse te zijn, maar de hofdame bleef vragen waar zij en haar familie “oorspronkelijk” vandaan kwamen.

Volgens het paleis heeft ze haar excuses aangeboden en is ze met onmiddellijke ingang opgestapt. Het hof noemde de opmerkingen van Hussey “onaanvaardbaar en zeer betreurenswaardig”.

Fulani, geboren in het Verenigd Koninkrijk, deelt de conversatie op sociale media. Op Twitter reageren veel mensen geschokt en krijgt Fulani veel steun. In een tweede bericht schrijft ze bewust de naam van de vrouw niet bekend te willen maken. “Ja, dit was aanstootgevend, maar het heeft geen zin haar te noemen en haar te schande te maken. Dat zou ons net zo erg maken.”

Eerder hadden de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan een niet nader genoemd lid van het koninklijk huis en medewerkers beschuldigd van racisme. Het was volgens hen een van de redenen dat ze besloten naar het buitenland te verhuizen.

