‘Medewerkers Twitter waren spionnen van Saudi-Arabië’

Dat staat in een aanklacht die het Amerikaanse Openbaar Ministerie indiende tegen de twee ex-werknemers, en een Saudisch contactpersoon. Ze worden beschuldigd van spionage. Twee van hen zijn waarschijnlijk in Saudi-Arabië, de ander werd in de VS gearresteerd.

Een van de werknemers zou illegaal de contactinformatie hebben gekopieerd van Saudische burgers die zich kritisch hadden uitgelaten over hun regering, en van andere critici van Saudi-Arabië. In totaal zouden de e-mailgegevens, IP-adressen en telefoonnummers van meer dan 6000 gebruikers zijn doorgegeven aan de Saudische autoriteiten. Twitter is een belangrijk forum voor publiek debat in Saudi-Arabië.

Een van de kritische Twitteraars van wie de persoonlijke gegevens gelekt werden, is een prominente activist, Omar Abdulaziz, die ruim 400.000 volgers heeft en in ballingschap in Canada woont. Hij was een bondgenoot van Jamal Khashoggi, de publicist die vorig jaar vermoord werd in het Saudische consulaat in Istanbul.

Volgens de CIA zat de kroonprins en de facto leider van Saudi-Arabië, Mohammed bin Salman, hoogstpersoonlijk achter de moord op Khashoggi. Ook in het Twitter-dossier duikt ‘MBS’, zoals de kroonprins vaak afgekort wordt, weer op: de Saudische liefdadigheidsinstelling waar de drie veronderstelde spionnen mee samenwerkten is eigendom van hem.

Dat deze zaak tot vervolging komt, is opvallend, omdat president Trump nooit zijn goede betrekkingen met MBS en Saudi-Arabië heeft willen opofferen. Ook niet toen het steeds duidelijker werd dat de prins persoonlijk betrokken was bij het vermoorden van Khashoggi.

Opvallend is ook dat CIA-directeur Gina Haspel op donderdag naar Saudi-Arabië vloog voor overleg met koning Salman, de vader van MBS. Wat daar besproken is, en of het te maken heeft met de rechtszaak, is niet bekend. Saudi-Arabië heeft zich nog niet uitgelaten over de vervolging.

