Medewerkers Europarlement opgepakt: ‘Qatar poogt invloed te kopen’

De Belgische politie verdenkt Qatar van het kopen van invloed in het Europarlement. Het land zou van medewerkers van Europarlementariërs hebben omgekocht, om zo beslissingen in het Europees Parlement naar zijn hand te kunnen zetten, zo melden het Belgische weekblad Knack en dagblad Le Soir vrijdag.

De politie is vrijdagochtend bij zestien adressen in Brussel binnengevallen, bevestigde het Belgische Openbaar Ministerie. Vier mensen zijn daarbij meegenomen voor verhoor. Volgens Belgische media zou het gaan om Italianen rond de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement. Onder meer vakbondskopstuk Luca Visentini en oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri zouden zijn opgepakt.

Bij de huiszoekingen heeft de politie computers, telefoons en ongeveer 500.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Volgens Knack en Le Soir zijn de contanten gevonden in het huis van Panzeri, die tegenwoordig een mensenrechtenorganisatie leidt. Ook bij die organisatie, Fight Impunity, zou de politie zijn binnengevallen.

‘Derden met een belangrijke politieke en/of strategische positie in het Europees Parlement’ kregen ‘substantiële geldbedragen’ en ‘grote geschenken’, laat het OM in Brussel weten. Het onderzoek naar de corruptie loopt al enkele maanden, dat zich naast op corruptie op witwassen richt. Het OM wil niet bevestigen dat Qatar de boosdoener is, maar houdt het op ‘een Golfstaat’. Knack en Le Soir melden op basis van meerdere bronnen dat het hierbij om het gastland van het WK voetbal gaat.

Het Europees Parlement wil over het onderzoek niet meer kwijt dan dat het ‘zoals altijd volledige medewerking verleent aan de bevoegde autoriteiten’. De PvdA’ers in het Europees Parlement, die deel uitmaken van de sociaaldemocratische fractie, noemen de zaak - als de verdenkingen kloppen - “ronduit schandalig en dieptriest”. De PvdA heeft de mensenrechtenschendingen in Qatar naar eigen zeggen in haar politieke familie ‘herhaaldelijk aangekaart’. “En we blijven dat ook doen. Het is aan de rechterlijke macht om deze zaak nu tot op de bodem uit te zoeken.”

Lees ook:

EU-landen raceten naar Qatar en Azerbeidzjan voor gas, maar tegen welke prijs?

In hun haast snel onafhankelijk te worden van Rusland, sloten Europese landen tientallen akkoorden met andere landen om gas te leveren. Die zijn niet allemaal even milieuvriendelijk.